Centro Intercontext desmiente autenticidad del informe psicológico de Christian Cueva

Informe psicológico compartido por Christian Cueva no sería un diagnóstico oficial.

El informe psicológico que Christian Cueva compartió en sus redes sociales, con el propósito de demostrar que estaba bajo tratamiento, ha sido puesto en duda por el Centro Intercontext, la clínica de donde supuestamente proviene dicho documento. Según un comunicado emitido por el centro, el documento que el futbolista publicó no es un informe oficial. Ellos mencionan que son solo simples indicaciones proporcionadas por uno de sus profesionales.

El Centro Intercontext, especializado en psicología clínica y psiquiatría, negó que Christian Cueva esté recibiendo tratamiento en sus instalaciones, como el futbolista insinuó en su publicación de Instagram. La clínica explicó que el documento no es un diagnóstico profundo ni tiene la intención de ser una receta médica.

“Señalamos que el documento que circula actualmente en redes y que corresponde a indicaciones brindadas por el psicólogo tratante Mauricio Murcia no constituye un informe psicológico ni tiene propósito de ser una receta ni busca profundizar en un diagnóstico,” mencionó el centro en su comunicado oficial.

El centro clínico aclaró que las indicaciones compartidas por Cueva son parte de un proceso inicial y no representan un diagnóstico final. Estas instrucciones se usan como una guía preliminar para desarrollar un tratamiento psicoterapéutico más detallado. “En la práctica clínica, este tipo de indicaciones corresponden a una guía breve del plan de tratamiento psicoterapéutico que toma al diagnóstico dimensional como punto de partida para una intervención eficaz,” explicaron.

Además, la clínica enfatizó que dichas indicaciones forman parte de la fase inicial de consulta. Esto con el objetivo de orientar al paciente sobre los próximos pasos en su tratamiento, siempre basado en evidencia.

Publicación de Christian Cueva en redes sociales

El Centro Intercontext respondió a una publicación que Christian Cueva compartió en sus historias de Instagram. En dicha publicación, el futbolista mostró un supuesto “informe psicológico” firmado por el psicólogo Mauricio Murcia. Murcia lo diagnosticaba con depresión crónica, acompañada de síntomas como inestabilidad emocional, alteraciones del sueño, consumo de alcohol y problemas con su pareja.

Cueva decidió hacer público este documento tras la emisión de un comunicado en el que respondía a las denuncias de maltrato físico y psicológico por parte de su esposa, Pamela López. Aunque pidió disculpas por sus acciones, Cueva no asumió responsabilidad por las acusaciones, que lo describen como un “abusador”.

Reacción de Christian Cueva ante las denuncias

En su comunicado, Cueva expresó que planeaba hacer público su historial médico y someterse a todas las pericias necesarias para esclarecer la situación. Indicó que no lo hacía para exculparse, sino para mostrar que su problemática es más profunda de lo que parece.

“Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque uno no quiera, a veces los problemas internos ganan. Insisto que no rehúyo de mi responsabilidad, pero, una vez más, ruego, que el salvavidas que para mí es el fútbol, no se me quite,” afirmó Cueva en su declaración.