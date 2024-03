¡Carne al horno con papas estilo argentino!

COME HOY A LO LIONEL MESSI CON UNA JUGOSA PORCIÓN EN TU PLATO

Hoy te enseñaremos a preparar un plato argentino. Se basa en dos ingredientes que no suelen faltar en las cocinas, ya que dan origen a infinitas recetas. Además, la elaboración no requiere un corte de carne en particular, ya que puedes hacerlo con asado, vacío, colita de cuadril, tapa de nalga, tapa de asado, paleta, entre otros.

Es importante no cortar la carne inmediatamente luego de sacarla del horno, ya que perdería todo su jugo. Déjala reposar primero durante unos minutos.

Para que sea un plato más completo, agrega otros vegetales a la preparación, como por ejemplo, zanahorias, berenjenas, zapallo, etc. Ten en cuenta que tienen diferentes tiempos de cocción, por lo que deberás incorporarlos a la fuente en distintos momentos.

Utiliza los condimentos que más te gusten. Los enunciados en esta receta, son los sugeridos, pero puedes variarlo a tus preferencias.

Ingredientes:

750 gramos de carne de ternera

3 papas

1 cebolla

½ pimiento

1 diente de ajo

2 cucharadas soperas de aceite

1 copa de vino

sal, pimienta, ají molido, perejil, romero y tomillo a gusto

Preparación:

1 Lo primero que debes hacer es encender el horno para precalentarlo a temperatura media de 180 °C. Mientras se calienta, limpia el exceso de grasa exterior de la carne.

2 Mezcla en un recipiente amplio las 2 cucharadas de aceite con los condimentos. Pela y pica el ajo y agrega a la mezcla.

3 Coloca la carne argentina dentro del recipiente y úntala bien con la preparación.

4 Posteriormente, pela y corta la cebolla en pluma y el pimiento en tiras.

5 A continuación, lava y pela las papas y córtalas en cubos, del tamaño más o menos similar para que la cocción sea pareja.

6 Pincela con aceite una asadera para horno y coloca en un lado la cebolla y el pimiento, y en otro las papas.

7 Pon a calentar una sartén sobre el fuego y cuando tome temperatura, sella la carne dorándola por ambos lados. No olvides incluir la marinada. Luego, añade el vino para levantar el sabor que queda adherido a la sartén.

8 Cuando se evapore el alcohol, apaga el fuego y coloca la carne dorada en la asadera sobre las verduras, baña con el líquido que obtuvimos en la sartén. Lleva al horno a temperatura media de 180 °C por alrededor de 30 o 40 minutos (Dependerá del punto de cocción que prefieras). A mitad de tiempo, gira las papas y la carne y, si hace falta, agrega caldo o agua.

9 Cuando la carne al horno y las papas estén cocidas y doradas, ya estará listo para comer. ¡Provecho, ‘che’!

