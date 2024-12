Carlos Bruce denuncia falta de diálogo con la Fuerza Aérea por sobrevuelos en Surco

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, expresó su preocupación ante la falta de respuesta por parte de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a los pedidos de diálogo relacionados con los sobrevuelos de las naves de la base aérea de Las Palmas, que afectan a los vecinos del distrito.

“Ellos no han querido dialogar. He enviado cartas, pero no hemos recibido respuesta. Esto debe cambiar. Los funcionarios públicos deben priorizar el bienestar de los ciudadanos. Quien no entienda eso, está en el lugar equivocado y no debería estar en el Estado”, afirmó Bruce durante una entrevista en el programa La Rotativa del Aire de RPP.

El alcalde enfatizó que el diálogo es fundamental para encontrar una solución al problema, aunque también mencionó que están evaluando una alternativa más drástica: trasladar la base aérea de Las Palmas a otro lugar.

“Es una posibilidad, pero no algo que pueda ejecutarse de inmediato. Para que eso ocurra, primero se necesitaría una base alternativa y se tendría que hacer de forma gradual”, explicó Bruce.

Vecinos denuncian ruido y maniobras peligrosas

Desde la semana pasada, los residentes de Surco han denunciado que los aviones de la FAP realizan sobrevuelos a baja altura y maniobras cerca de edificios y viviendas, lo que genera ruidos intensos y alarma en la población.

Las quejas incluyen reportes de maniobras consideradas temerarias y el impacto negativo que los constantes ruidos generan en la calidad de vida de los vecinos.

El alcalde Bruce reafirmó su compromiso de buscar una solución y pidió a las autoridades de la FAP abrir canales de diálogo para atender las demandas de los ciudadanos afectados.