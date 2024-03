Canadá reimpone visado a turistas mexicanos

Canadá reactiva visado para turistas mexicanos, cambios y reacciones.

Canadá ha tomado una decisión impactante al reimponer el visado para los turistas mexicanos a partir de este jueves, revocando una medida que eliminó en 2016. El Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) justifica esta acción debido al aumento de solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos, las cuales han sido denegadas, retiradas o abandonadas.

La medida busca “preservar la movilidad de cientos de miles de ciudadanos mexicanos, al tiempo que se garantiza la buena gestión de nuestros sistemas de inmigración y asilo”, según el comunicado emitido por el IRCC. Esta decisión entrará en vigor minutos antes de la medianoche del jueves.

Hasta ahora, los mexicanos que visitaban Canadá por estancias cortas, como turismo o negocios, solo necesitaban una autorización electrónica de viaje (eTA). Sin embargo, con este cambio, todas las eTA vigentes o en trámite quedan canceladas, y los viajeros deberán realizar nuevas solicitudes según el tipo de viaje que realicen.

La Cancillería de México expresó su pesar por esta decisión, señalando que se consideraban otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió un “pequeño reproche, fraterno, respetuoso” al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, indicando que se podrían haber buscado alternativas.

El proceso de solicitud de visas para mexicanos que poseen una visa de no inmigrante vigente de EE.UU. o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años se simplifica, permitiéndoles ingresar a Canadá solicitando una nueva eTA en línea en pocos minutos. No obstante, aquellos que no cuenten con estas visas deberán pasar por el proceso más prolongado de solicitud de una visa de visitante.

La medida, según el IRCC, afectará aproximadamente al 40% de los viajeros mexicanos. Se justifica como una forma de “preservar la integridad” del sistema de inmigración canadiense, aliviando la presión sobre las fronteras y los servicios sociales. Según estadísticas, las solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos aumentaron considerablemente desde la eliminación del requisito de visado en 2016, llegando a 23,995 en 2023.

Esta decisión también responde a presiones de Estados Unidos y preocupaciones internas en Canadá, especialmente en la provincia de Quebec, donde el primer ministro, Francois Legault, había abogado activamente por la reimposición del visado. El contexto actual de cambios en la percepción hacia la migración en Canadá se ve influenciado por factores económicos y una creciente demanda de servicios gubernamentales. Aunque históricamente Canadá ha mantenido una política de apertura hacia los solicitantes de asilo y la migración, los retos actuales y la presión interna están remodelando las perspectivas de la ciudadanía.