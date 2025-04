Bustos dijo adiós a la ‘U’

Técnico argentino dijo que le costó decisión de dejar a club de Ate

Luego de confirmarse que dejará al actual bicampeón del fútbol peruano, y en medio de los mensajes de despedida y las muestras de agradecimiento por su paso en Universitario, Fabián Bustos ofreció una última conferencia de prensa en la sede del club, donde aprovechó el momento para referirse a las críticas que estaba recibiendo por los últimos partidos.

“Cualquier persona que sea hincha de otro equipo u otra persona que su trabajo sea comentar y habló mal, es su opinión. Yo no comparto ello, porque no me gusta agredir a nadie. No soy quién para perdonar, así que no tengo que perdonar nada”, afirmó el cordobés, quien ya alista maletas para viajar a Paraguay.

De igual manera, Bustos direccionó su mensaje a los hinchas de Universitario, a quienes le pidió estar unidos para remar hacia el mismo objetivo: lograr el tricampeonato a fin de año.

“Sigan unidos como el año pasado. Nunca sentí este año lo mismo que sentí el año pasado en cada uno de los partidos que jugamos local. A los hinchas (decirle) que empujen, que se unan, que en lugar de mirar al que jugó mal, miremos a quien jugó bien”, sostuvo el DT.

Además, indicó que la decisión de dejar la ‘U’ no fue fácil para él ni su equipo de trabajo. “Mi decisión fue difícil, la tomé con mi cuerpo técnico”, declaró el entrenador de 56 años, que destacó el último diálogo con el administrador de Universitario, Jean Ferrari.

“Las palabras de Jean fueron muy buenas, también las de Manuel (Barreto). No había forma de convencer, porque es un reto deportivo y yo lo tenía planificado para mi vida”, agregó.