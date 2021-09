BTS y Coldplay anuncian fecha de estreno de su colaboración

BTS y Coldplay lanzarán un canción juntos titulado “My Universe”, el estreno a nivel mundial será el próximo 24 de septiembre

BTS y Coldplay tendrán una de las colaboraciones más esperadas en el mundo musical. El tema titulado “My Universe” formará parte del próximo disco de la banda británica, “Music Of The Spheres”, según anunció Coldplay mediante sus redes sociales.

La canción con la que colaborarán ambos grupos tendrá por nombre “My Universe” y será parte del segundo sencillo del nuevo disco “Music Of The Spheres”, el cual es el noveno álbum de Coldplay.

La fecha de estreno de este álbum es el 15 de octubre, pero los fans pueden reservarlo en cualquier plataforma ya que se encuentra disponible en las redes sociales del grupo.

La fecha anunciada por el grupo para el lanzamiento de “My Universe” con la colaboración de BTS será el 24 de septiembre del presente año.

Esta colaboración del grupo surcoreano BTS suma a un artista más a las colaboraciones con artistas internacionales como Steve Aoki, Halsey, Sura, entre otros.

Estamos seguros que esta colaboración será un éxito total debido a que ambas bandas son una de las más reconocidas en la industria musical.