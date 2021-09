Britney Spears libre de cargos de agresión contra ex empleada

La Princesa del Pop, Britney Spears, no recibirá cargos por delito de agresión por las denuncias que una ex ama de llaves hizo en su contra, según TMZ.

La oficina fiscal de Ventura indicó que sus fiscales decidieron no presentar cargos penales contra la cantante, debido a que no encontraron pruebas insuficientes para determinar que ocurrió un delito, así como escasez de lesiones en la ex empleada o daños significativos a sus pertenencias.

“Como he dicho anteriormente, esto no era más que un forraje sensacionalista de los tabloides, una exageración”, indicó Matthew Rosengart, abogado de la intérprete de “Womanizer”.

“Cualquiera puede hacer una acusación, pero esto nunca debería haber llegado tan lejos, y estamos contentos de que la fiscalía haya hecho lo correcto. Lamentablemente, es evidente que algunos no han aprendido nada del pasado, y esperamos sinceramente que los medios de comunicación y otros sean más respetuosos con la señora Spears en el futuro”, agregó.

La ex trabajadora de Britney, decidió mantenerse en el anonimato bajo el seudónimo de Jane Doe, acusó a la artista de haberla agredido con un golpe en el brazo durante una discusión sobre sus perros. Britney se defendió asegurando que lo único que hizo fue quitarle el teléfono a su empleada.

La acusante renunció a su cargo poco tiempo después, y las mascotas de Britney fueron llevadas a su casa a la brevedad.