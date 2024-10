Brasil en desacuerdo con el Balón de Oro para Rodri

El español Rodri fue elegido como el ganar de Balón de Oro 2024, dejando a muchos inconformes con la elección

La entrega del Balón de Oro al mediocampista español Rodri, este lunes en París, desató una ola de descontento en Brasil, donde muchos confiaban en que el galardón fuese para el delantero Vinícius Júnior.

«Esperé todo el año para que Vini Jr fuera reconocido como el mejor jugador de la actualidad. ¿Y ahora me dicen que el Balón de Oro no es para él?», expresó la histórica delantera Marta en un video en su cuenta de Instagram, visiblemente molesta. Marta, conocida como la «Reina del fútbol» y ganadora de un Balón de Oro y cinco premios de FIFA, cuestionó: «¿Qué Balón de Oro es ese? No, se acabó».

Brasil protesta

En Brasil, muchos daban por sentado que Vinícius, figura destacada del Real Madrid, recibiría el premio. Sin embargo, la ausencia del equipo merengue en la gala dejó entrever que la elección no favorecería al brasileño, hecho que generó gran decepción en sus seguidores.

Rodri, del Manchester City, se llevó el prestigioso trofeo, apagando las expectativas de un Brasil que cuestiona cada vez más a su selección y la calidad de la actual generación de futbolistas. Desde la victoria de Kaká en 2007, ningún brasileño ha vuelto a alcanzar el Balón de Oro, y Neymar estuvo cerca solo en dos ocasiones, logrando el tercer puesto en 2015 y 2017.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresó su apoyo a Vinícius Jr. con un mensaje en Instagram, señalando: «Vini, tus raíces son de oro. Estaremos siempre juntos». Por su parte, el volante Lucas Paquetá también mostró su respaldo en redes, compartiendo una foto junto a Vinícius con el mensaje: «Eres el mejor a pesar de que digan lo contrario».