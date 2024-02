“Bonificación 200 soles para leyes 1990 y 20530”

PRESIDENTA DE CODAPE, DEYSI CASTILLO, PLANTEA QUE GOBIERNO LO PAGUE HASTA RESOLVER REFORMA PENSIONARIA

Por: Pablo Boggiano B.

Mientras los jubilados han anunciado una medida de fuerza para fines de febrero, la doctora Deysi Castillo, Presidenta de la Asociación Coordinadora de Defensa de Afiliados y Pensionistas del Sistema Previsional, en charla con El Men, sostuvo que la postergada discusión para la reforma del sistema de pensiones dilatará la demanda de millones de pensionistas- en especial del DL 19990- y por tal motivo se les debería otorgar un bono mensual de 200 soles hasta que el nuevo régimen entre en vigencia, y planteó que dicho emolumento deba ser anexado en el Presupuesto Fiscal de este año.

-Según cuestionan ustedes, como defensores de los pensionistas, un aumento no depende de un proyecto de ley de Reforma del Sistema de Pensiones

En la Defensoría del Pueblo, ellos dicen una cosa es el incremento y otra cosa es la reforma y no estamos de acuerdo con eso, con esa posición que tiene la Defensoría del Pueblo, para nosotros no hay reforma si no hay incremento de pensiones.

-¿De darse este incremento, de incluirse en el presupuesto, como debería ser, 100 soles, 150 soles, en base trimestral, cómo lo han planteado?

Nosotros planteamos una bonificación de 200 soles mensuales para todos los pensionistas.

-¿Todos?

Sin excepción, hasta que ellos resuelvan el tema del incremento de las pensiones, la aprobación de la reforma del sistema de pensiones demanda un debate, una discusión de los actores involucrados. Eso va a tomar un tiempo, no solamente está el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, hay varios proyectos de ley de reforma de sistema de pensiones, se entiende que estos se van acumular y van a tener que sacar un nuevo sistema de pensiones.

-¿Porque se recibió el proyecto del ejecutivo sobre reforma de sistema de pensiones y no otro?

Porque anunciaron el incremento de las pensiones en su reforma.

-Esta es una discusión que se va a dilatar, por lo que implica ver tazas, reglamentos, montos, ¿lo que proponen de los 200 soles mensuales es más factible en el corto plazo?

Por el momento, exacto, ustedes que saben el tema pensionario, conocen como funciona esto de los proyectos de ley. Comprenderás que lo lógico es ver la manera que ocurra un beneficio, ahora en el Presupuesto Público, no podemos esperar se apruebe una reforma de sistema de pensiones, a lo loco, una norma tan trascendental para todos los peruanos, para los millones de peruanos que van a estar involucrados con esta reforma.

-Sobre todos los más afectados DL.19990

No puede tomarse con ligereza, no solamente eso sino también cómo se está viendo en la AFP, lo que van hacer es prácticamente, derogar, desaparecer la ley reja, ya no se va a poder hacer retiros del sistema privado de pensiones,

“LOS APORTES SON INTANGIBLES”

-El ministro de Economía ha hablado de recesión, y muchos especialistas en materia económica y quizá un poco alejados del tema pensionario, dicen que no se pueden otorgar más bonos, ¿hay dinero para otorgarlos mientras no se resuelva el tema del cambio previsional?

Nosotros no estamos pidiendo un favor, hay una deuda que tiene el Estado con el fondo de pensiones, lo ha reconocido en un decreto supremo, el 067– 98, aquí el estado reconoce, que esa deuda no ha sido pagada.

Estamos demandando que haya el refinanciamiento de esa deuda y que se incluya en el Presupuesto Público, estas personas no tendrían que estar pidiendo favor a nadie, si ese dinero se hubiera excluido en el fondo, y ya estuviera generando rentabilidad en el Fondo Consolidado de Reserva Previsional.

Con esa rentabilidad, los pensionistas hubieran podido tenido tener su reajuste periódico y hubiéramos asegurado los montos de los futuros pensionistas, los pensionistas no pueden depender de un presupuesto, cuando hay una deuda del Estado con ellos.

-Es un dinero que debería estar disponible

La norma lo señala: los aportes de los trabajadores, son intangibles, no lo pudieron utilizar para otra cosa que no fuera el pago de las pensiones, fueron utilizados para hacer obras, otras cosas. Encima, pese a que reconocieron la deuda, le dieron una equivalencia en dólares, en el tiempo ha incrementado su valor, ha generado interés y sobre todo ha perdido rentabilidad. Si ese dinero hubiera sido rentable no estaríamos hablando de 60 mil millones de dólares, estaríamos hablando de mucho más dinero, si las AFPS han tenido hasta el año 2019, más de 250 mil millones de soles en sus cuentas, con 30 años de aportes, imagine la ONP es inexplicable que en 50 años solo tenga 20 mil millones en sus fondos.

-¿200 soles mensuales de aumento para los dos regímenes 20530 y 19990 o solo 19990?

Para todos los pensionistas, vamos a decir para todos los pensionistas porque en realidad, los de la 20530 es cierto que hay algunos privilegiados, pero no son todos. Una vez que ya se da el cambio de la 20530, también cobra lo que mismo que cobra uno de la 19990.

-¿Si representantes del estado les dijeran, bueno, 200 no se puede, tal vez 150, 100?

La presidenta Boluarte dijo que se pueden 100 soles, no fue una locura de ella, fue refrendado por el ministro de Economía así también como el jefe de la ONP y la ONP es la que se encarga de hacer el informe actuarial, se supone que este informe tuvo que haberlo llevado al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía debe haber aprobado solo 100 soles, por eso es que Dina Boluarte va a la casa Yuyaq, a informar, a difundir que va haber un incremento de las pensiones, incluso habló del incremento de 65 soles para el régimen pesquero.

“HAY QUE GARANTIZAR AUMENTO PERIÓDICO”

-¿Hay posibilidades fiscales?

Si ella está anunciando eso es porque hay posibilidades fiscales, por lo pronto, son 100 soles pero nosotros vamos a pedir 200 soles para todos los pensionistas en general, para nosotros no es suficiente los 100 soles, que se incremente sí la pensión mínima, que se garantice un reajuste periódico de esas pensiones y que el tope, la pensión máxima, el tope abusivo como le llamamos, se incremente por los menos hasta, si hablaríamos de igualdad serían 2 UIT como tienen otros regímenes. Si hablaríamos, por ejemplo, de manera equivalente como se ha dado en la 20530, estaríamos hablando que el tope deberían ser en estos momentos unos 1, 700 o 1, 800 soles.

