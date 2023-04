Bombardeo ruso en Ucrania deja más de 20 muertos, entre ellos tres niños

Rusia disparó más de 20 misiles de crucero y dos aviones no tripulados contra Ucrania en la madrugada del viernes, matando al menos a 22 personas, casi todas ellas cuando dos misiles se estrellaron contra un edificio de apartamentos en un aterrador ataque nocturno, según informaron las autoridades. Entre los muertos había tres niños.

Moscú dijo que atacó sólo “objetivos militares” y que la operación “fue un éxito”

Los ataques con misiles incluyeron el primero contra Kiev, la capital de Ucrania, en casi dos meses, aunque no se informó de ningún objetivo alcanzado. El gobierno de la ciudad dijo que la fuerza aérea de Ucrania interceptó 11 misiles de crucero y dos vehículos aéreos no tripulados sobre Kiev.

Los ataques contra el edificio residencial de nueve plantas en el centro de Ucrania se produjeron en Uman, una ciudad situada a unos 215 kilómetros al sur de Kiev. Veinte personas murieron en ese ataque, según el Ministerio del Interior. Entre ellas había dos niños de 10 años y un bebé.

Otra de las víctimas fue una mujer de 75 años que vivía en un edificio vecino y que sufrió una hemorragia interna por la onda expansiva de la enorme explosión, según el personal de emergencias que se encontraba en el lugar de los hechos.

Según la policía nacional ucraniana, 17 personas resultaron heridas y tres niños fueron rescatados de entre los escombros. Nueve fueron hospitalizados.

El bombardeo no se produjo cerca de las extensas líneas del frente ni de las zonas de combate activo en el este de Ucrania, donde se ha desatado una guerra de desgaste. Moscú ha lanzado frecuentes ataques con misiles de largo alcance durante los 14 meses de guerra, a menudo alcanzando indiscriminadamente zonas civiles.

Funcionarios y analistas ucranianos han alegado que estos ataques forman parte de una estrategia deliberada de intimidación por parte del Kremlin.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que los misiles de crucero de largo alcance lanzados durante la noche estaban dirigidos a lugares donde se alojaban unidades militares de reserva ucranianas antes de su despliegue al campo de batalla.

“El ataque ha logrado su objetivo. Todas las instalaciones designadas han sido alcanzadas”, declaró el teniente general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa. No mencionó zonas concretas ni edificios residenciales alcanzados.

Los supervivientes de los ataques de Uman relataron momentos aterradores cuando los misiles impactaron cuando todavía estaba oscuro fuera.

Halyna, residente de un edificio, aseguró que ella y su marido quedaron cubiertos de cristales por la explosión. Vieron llamas fuera de su ventana y salieron corriendo, pero primero Halyna comprobó si su amiga de un apartamento vecino estaba bien.

“La llamé por teléfono, pero no contestaba. Incluso llamé al timbre, pero seguía sin contestar”, declaró a The Associated Press. Utilizó las llaves de repuesto del apartamento de su amiga y entró a ver cómo estaba. La encontró muerta en el suelo.

Halyna se negó a dar su apellido por motivos de seguridad.

Otra residente del edificio, Olha Turina, declaró a AP que los cristales de la explosión volaron por todas partes.

Turina, cuyo marido está luchando en el frente, dijo que uno de los compañeros de clase de su hijo había desaparecido.

“No sé dónde están, no sé si están vivos”, señaló. “No sé por qué tenemos que pasar por todo esto. Nunca molestamos a nadie”.

Tres bolsas con cadáveres yacían junto al edificio mientras el humo seguía saliendo horas después del atentado. Soldados, civiles y equipos de emergencia buscaban más víctimas entre los escombros, mientras los residentes sacaban sus pertenencias del edificio siniestrado.

Una mujer, que lloraba desconsolada, fue trasladada por los equipos de rescate en busca de ayuda.

Yulia Norovkova, portavoz de los equipos de rescate en el lugar de los hechos, dijo que voluntarios locales estaban ayudando a casi 150 miembros del personal de emergencia. Dos puestos de socorro, que incluían psicólogos, estaban funcionando, agregó.

Una mujer de 31 años y su hija de 2 murieron también en la ciudad oriental de Dnipro en otro atentado, según informó el gobernador regional Serhii Lysak. Cuatro personas resultaron heridas y una casa particular y un negocio sufrieron daños.

Los atentados se produjeron días después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijera que él y el líder chino Xi Jinping habían mantenido una “larga y significativa” llamada telefónica en la que el asiático afirmó que su gobierno mandaría un enviado de paz a Ucrania y a otras naciones.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, afirmó que los bombardeos del viernes demuestran que el Kremlin no está interesado en un acuerdo de paz.