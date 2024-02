Bolsonaro lideró una gran movilización contra Lula

Jair Bolsonaro también solicitó el perdón para aquellos que lo apoyaron y fueron arrestados debido al disturbio ocurrido en el año 2023

Ayer, Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, mostró su poder al reunir a una gran cantidad de personas en un evento en Sao Paulo. Durante el acto, criticó su inhabilitación y solicitó el perdón para sus seguidores que fueron arrestados debido al disturbio del 2023.

Bolsonaro llamó a sus seguidores a participar en una manifestación en la gran ciudad, en medio de las sospechas que lo acusan de planear un golpe de Estado después de perder las elecciones frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Ataviado con una camiseta de la selección nacional de fútbol, el exmandatario se dirigió hacia una multitud de seguidores que ocupaban más de seis cuadras de la icónica avenida Paulista, según informó la AFP.

“No podemos aceptar que un poder elimine del escenario político a quien quiera que sea, a no ser por un motivo justo. No podemos pensar en elecciones apartando a los opositores”, mencionó el ultraderechista, declarado en el 2023 inelegible por ocho años por abuso de poder.

Amnistía

Además, el ex presidente Bolsonaro solicitó a sus partidarios en el Congreso, donde cuenta con mayoría, “una amnistía para aquellos pobres desgraciados que están presos en Brasilia“.

El ex presidente se refería a sus seguidores que fueron arrestados por la invasión y destrucción de las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, en protesta por la asunción de Lula una semana antes.

En su discurso, Bolsonaro reiteró sentirse “perseguido“, especialmente desde que finalizó su mandato en 2022, y una vez más negó cualquier implicación en un plan golpista.

“¿Qué es un golpe? Tanques en las calles, armas, conspiración. Nada de eso ocurrió en Brasil”, afirmó.

Apoyo público

El gobernador de Sao Paulo y aliado, Tarcisio de Freitas, expresó en su discurso que el ex presidente “encarna un movimiento” de aquellos que luchan “por la familia, la patria y la libertad“.

También el alcalde de la gran ciudad, Ricardo Nunes, se unió a la marcha. El influyente pastor evangélico Silas Malafaia criticó al Supremo Tribunal Federal y al juez Alexandre de Moraes, quien lidera las investigaciones contra Bolsonaro. “Si ellos lo detienen, saldrá engrandecido“, señaló.

