Billie Eilish rompe record en Spotify

La cantante supero los 100 millones de reproducciones con su nuevo álbum “Hit Me Hard and Soft”, a solo horas de su lanzamiento

El nuevo álbum logró en tan solo un par de horas convertirse en el mayor debut para la artista de 22 años acumulando la impresionante cifra de 72,7 millones de streams, en la plataforma musical de Spotify, los fans están alucinando con estas nuevas canciones que ha lanzado la joven cantante.

Lea también:

El álbum bajo el nombre de “Hit Me Hard and Soft” cuenta con 10 canciones, y ostenta el mayor debut parcial para un álbum en la historia de Spotify en un solo día, con 4,73 millones de reproducciones. Este récord se calcula tomando en cuenta la cantidad de reproducciones en el periodo de tiempo antes de la disponibilidad total del álbum en todas las zonas horarias. consolidando su posición como uno de los álbumes más exitosos del año. Posicionando a Billie Eilish al lado de Taylor Swift como las dos artistas más escuchadas de 2024. El disco no solo ha atrapado a los fans por sus canciones, sino también por su portada que desde un principio mostro lo que reflejaría, más intima, más madura, una nueva versión de Billie bajo el agua, descalza y hundiéndose bajo una puerta de madera blanca, siguiendo la propuesta minimalista y conceptual de sus entregas anteriores.

Su nuevo disco menciona temas relacionados con la fama mundial que ha experimentado a su corta edad , vivencias personales, su orientación sexual, un tema muy cuestionado por la cantante y otros. las bases electrónicas características de su sonido y que suena como una rendición que sirve como repaso a todas las vivencias que relata durante todo el álbum.

Con este disco que espera cosechar el éxito de sus dos predecesores, la cantante empezará su gira de Norteamérica y Europa a partir de septiembre de este año, con una doble visita a Barcelona los días 14 y 15 de junio de 2025. Los fans de Latinoamérica esperan expectantes a que la ganadora del Grammy anuncie nuevas fechas para el resto de países.