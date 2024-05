Diego Elías campeón del Mundial de Squash 2024

Elías venció en el mismo torneo al número uno del mundo, Ali Farag

Diego Elías, el destacado squashista peruano, se convirtió en el campeón del Mundial CIB PSA 2023-24 en El Cairo, Egipto, tras vencer en la final al local Mostafa Asal. El partido marcador resultó en un 11-6, 11-5 y 12-10, a favor del representante nacional.

El egipcio Mostafa Asal ocupa el puesto número tres del ranking mundial de squash PSA , rival que ya logró vencer al peruano anteriormente.

Lee también:

Diego Elías agranda su historia

Elías ha hecho historia al convertirse en el primer sudamericano en llegar a la final del Mundial de Squash y ganarlo. Además, es el primer squashista no egipcio en triunfar en el Campeonato Mundial de PSA desde el francés Gregory Gaultier en 2015.

En anteriores instancias del Mundial CIB PSA 2023-24, Elías venció al qatarí Abdulla Al-Tamimi, al español Iker Pajares y a los egipcios Youssef Ibrahim, Karim Abdel Gawad (número 5 del mundo), Ali Farag y Mostafa Asal. Durante todo el certamen, solo perdió un set, y fue precisamente contra Farag.

“Simplemente no puedo creerlo. Ha sido una semana de ensueño desde el principio y estoy muy feliz de tener a todo mi equipo aquí y a toda la gente que me apoya en casa. Va a ser enorme en Perú por toda la gente que me ha apoyado todos estos años. Para ser honesto, no sé cómo me siento ahora, no lo he procesado aún y estoy muy feliz”, expresó el emocionado campeón mundial.