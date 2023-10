Biden pide no se interrumpa el flujo de ayuda humanitaria a Gaza

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken también hizo un llamado similar

El sábado, el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a israelíes y palestinos para que permitan que continúe el flujo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Esto ocurrió después de que un primer convoy de asistencia desde Egipto atravesara el paso de Rafah.

“La ayuda humanitaria es de una necesidad crucial y urgente y debe continuar llegando”, indicó Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

Antes de este sábado, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, había hecho un llamado similar “a todas las partes a mantener abierto el paso fronterizo de Rafah para permitir la entrega continua de la ayuda que es imprescindible para el bienestar de la población de Gaza”, menciona en un comunicado.

El sábado, periodistas de la AFP observaron que 20 camiones pertenecientes a la Media Luna Roja egipcia, que tiene la responsabilidad de entregar la ayuda de diversas agencias de la ONU, cruzaron el paso fronterizo de Rafah desde Egipto hacia Gaza.

“Hemos sido claros: Hamás no debe interferir con el suministro de esta asistencia que salva vidas. Los civiles palestinos no son responsables del horrendo terrorismo de Hamás y no se les debe hacer sufrir por sus actos depravados”, acotó Blinken.

La apertura de la ruta de suministro se logró tras días de intensas negociaciones y un acuerdo alcanzado por el presidente de los Estados Unidos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, durante la visita de Biden a Israel el miércoles.

La entrega del sábado marcó la primera de su tipo desde que estalló el conflicto hace dos semanas entre Israel y Hamás, que controla el enclave palestino de 2,4 millones de habitantes.

El 7 de octubre, Hamás ingresó a Israel desde Gaza, y sus combatientes provocaron más de 1.400 víctimas mortales en el lado israelí, en su mayoría civiles que perdieron la vida a causa de disparos, quemaduras o mutilaciones.

Adicionalmente, Hamás tomó a más de 200 rehenes, que eran ciudadanos israelíes o extranjeros, y los trasladó a la Franja de Gaza, según informó el ejército israelí.

Desde entonces, en la Franja de Gaza, han perdido la vida más de 4.300 palestinos, en su mayoría civiles, debido a los continuos bombardeos llevados a cabo por Israel, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Hamás.

Hamás, que se opone al estancado proceso de paz entre Israel y Palestina iniciado en 1993, tomó el control de Gaza en 2007, dos años después de que Israel se retirara unilateralmente de este territorio que había ocupado desde 1967.

Leer más:

Partida presupuestaria

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el último viernes, pidió al Congreso que apruebe una partida presupuestaria urgente de más de 100.000 millones de dólares que incluye una ayuda de 14.300 millones para Israel y un nuevo paquete para Ucrania por 61.400 millones.

Como se esperaba, en la petición remitida al Congreso, el Gobierno de Biden junta la ayuda a Israel, a la que están dispuestos tanto demócratas como republicanos, y el paquete para Ucrania, que no cuenta con los mismos apoyos porque parte de la bancada republicana, el ala más radical, quiere dejar de aprobar partidas económicas para ese país.

En esta petición se contemplan 9.150 millones de dólares para ayuda humanitaria para “Ucrania, Israel, Gaza y otros”, aunque no se especifica cuánto iría para cada territorio.

El Gobierno estadounidense formalizó la petición en una carta de la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, Shalanda Young, al presidente interino de la Cámara de Representantes, el republicano Patrick McHenry.