Betssy Chávez no acepta sus errores

La extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Betssy Chávez, afirmó que no aceptará la señalen de haberse rebelado y levantado en armas contra la nación, ello en el marco de las investigaciones en su contra por presuntamente haber participado del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

La expremier se pronunció tras conocerse que se formalizó el proceso en su contra por los delitos de conspiración y rebelión; y rechazó haberse “alzado en armas”.

“De ninguna forma, quien habla, va a aceptar que me digan que me he rebelado al Estado peruano y que me he alzado en armas, cuando eso no es cierto“, declaró en Exitosa Chávez Chino, quien además deslizó la posibilidad de que la quieran criminalizar por sus ideas.