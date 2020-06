Best Cable se pone la mano al corazón y asegura el entretenimiento de las familias peruanas

La empresa peruana BEST CABLE, con más de 20 años en el rubro de telecomunicaciones en el país, ha decidido asegurar el entretenimiento e información de miles de hogares que cuentan con su servicio. Es por ello que no cortarán su señal a las familias con contrato vigente que no puedan realizar los abonos correspondientes, pese a que Osiptel dio la autorización de cortar los servicios de este tipo por falta de pago.

En el marco de la emergencia sanitaria desatada por el Coronavirus en el Perú muchas familias se vieron en la obligación de buscar el fraccionamiento de sus recibos. Esta facilidad también se las otorgó BEST CABLE, los clientes debían llamar al call center de la empresa para solicitar este proceso de prorrateo hasta en 6 y 12 meses sin intereses.

Best Cable se solidariza con sus abonados y demuestra con este loable gesto que piensa en el bienestar de cada uno de ellos. Canales exclusivos como BestCable TV, BestCable Sports y BestCable Música podrán seguir siendo disfrutados por las miles de familias peruanas que tienen como principal fuente de entretenimiento a la televisión en esta época de cuarentena para frenar la propagación del coronavirus.