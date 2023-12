Benavides abandonó la JNJ sin responder nada

Durante la sesión en la que se encontraban los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) donde evaluaban su suspensión, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se retiró de la audiencia junto a su abogado sin responder a ninguna pregunta.

Luego de unas palabras iniciales de la fiscal Benavides, su abogado, Jorge del Castillo, tomó la palabra para cuestionar que la Junta Nacional de Justicia no había resuelto un pedido de inhibición planteado por la defensa. No obstante, el magistrado Aldo Vásquez le indicó que el recurso ya había sido resuelto y ya estaba en su casilla electrónica.

Leer también [La tercera liberación de Alberto Fujimori en 16 años: qué causó las revocaciones previas de su libertad]

Al escuchar esto, Jorge del Castillo negó haber recibido la notificación. “No ha llegado. Usted comprenderá que una decisión tan importante no puede ser notificada minutos antes de que inicie esta sesión. No es lo más regular que digamos”, señaló Jorge del Castillo.

La JNJ iba a evaluar el pedido de suspensión de seis meses para Patricia Benavides.