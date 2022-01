Bazán: “Se están pagando favores políticos”

El congresista de la bancada de Avanza País, Diego Bazán, y quien presentó una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, criticó la designación del ex congresista Daniel Salaverry como presidente de PerúPetro.

“Aparentemente se estarían pagando favores políticos. Espero que no sea el presidente quien direccione este nombramiento y no permita a que el ministro tenga la decisión de retirarlo”, dijo en RPP Noticias.

El legislador señaló además que el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles, se presentó ayer ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso y este no pudo explicar los argumentos de la designación.

“Ayer tuvo la oportunidad el ministro de explicar a la Comisión. Si hubiese despejado dudas, de repente esta moción de interpelación no hubiese tenido eco, pero tuvo la oportunidad y me pareció una burla que no diga nada”, expresó.