Caen más críticas a Salaverry por designación en Perupetro

El contralor general de la República, Nelson Shack, criticó la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro e informó que la Contraloría ya tiene una comisión acreditada para investigar y determinar si el excandidato presidencial cumple con el perfil profesional para el cargo.

“Zapatero a tus zapatos, o sea no tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga la experiencia. Puede aprender, de eso no cabe ninguna duda, pero el costo de ese proceso lo tienen que asumir todos los peruanos“, dijo en conferencia de prensa.

Shack enfatizó que muchas veces las personas designadas en cargos para los que no tienen competencias terminan tomando malas decisiones en las entidades públicas.

Indicó que, como ha ocurrido “en otros casos que son de público conocimiento”, la contraloría ya actuó en el caso de Perupetro, y que “hay que esperar un poco para ver si, efectivamente, analizando lo que dicen las normas legales, los instrumentos de gestión de cada una de las entidades, se cumple o no con el perfil“.