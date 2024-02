Aves modernas, evolución prehistórica revelada

Aves Modernas, evolución anterior a la extinción de dinosaurios, reveló un estudio.

Un estudio colaborativo liderado por científicos chinos y estadounidenses ha desvelado un intrigante secreto de la evolución aviar: las aves modernas iniciaron su evolución mucho antes de lo que se creía, incluso antes de la extinción masiva de los dinosaurios. La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, se basa en el análisis genómico de 124 especies de aves y la creación de un árbol evolutivo para las neoaves, abarcando el 95% de todas las aves modernas.

Al combinar registros fósiles con datos genéticos, los científicos identificaron dos principales líneas evolutivas: aves terrestres y acuáticas. La sorpresa radica en que esta división ocurrió durante el período Cretácico tardío, hace unos 87 millones de años, mucho antes de la extinción de los dinosaurios hace unos 66 millones de años.

Antiguas creencias

Estos hallazgos desafían la noción previa de que la desaparición de los dinosaurios impulsó rápidamente la evolución de las aves. Se creía que la extinción liberó a las aves de la competencia por recursos, facilitando su rápida diversificación en las 11,000 especies actuales. Sin embargo, este estudio sugiere que el impacto de la extinción en la evolución de las aves fue limitado.

Wu Shaoyuan, uno de los autores del estudio, afirmó que el evento que eliminó a los dinosaurios tuvo un impacto restringido en la evolución de las aves. Además, los investigadores destacaron que un evento de calentamiento global ocurrido hace 55 millones de años desencadenó la evolución de aves marinas modernas, como pingüinos y gaviotas.

Estos descubrimientos proporcionan una nueva perspectiva sobre la relación entre la extinción de los dinosaurios y la evolución de las aves modernas, cuestionando las teorías previas y destacando la complejidad de los factores que influyeron en la formación de la diversidad aviar que observamos hoy en día.

