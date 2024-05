¡Atención swifties! NFL adapta su calendario al de la cantante

Tal cual lo ha publicado la Liga Nacional de Fútbol Americano, han modificado su calendario de partidos por presentaciones de la cantante

En las canchas de futbol Taylor Swift también tiene influencia. Mike North, vicepresidente de planificación de transmisiones de la NFL, destaco que los shows de la cantante son un factor relevante para la organización de los encuentros deportivos. Sin embargo, la razón fue para evitar conflictos logísticos y cruces en los estadios donde se celebran dichos eventos se ha decidido modificar los calendarios.

La compositora empezará la segunda parte de su gira The eras tour por Los Estados Unidos en el estadio del Hard Rock, correspondiente a la Semana 7 de la NFL. En ese periodo, los Dolphins enfrentarán como visitantes a los Indianapolis Colts este próximo 20 de octubre, asegurando la disponibilidad del estadio para el concierto.

Después La gira se trasladará al Superdomo Caesars en Nueva Orleans del 25 al 27 de octubre. Durante la Semana 8, los Saints viajarán a Los Ángeles para enfrentarse a los Chargers, para evitar el cruce. Algo que llamo mucho la atención y para beneficio de los fans de la cantante es que el estadio del Rogers Centre en Toronto, donde Swift se presentará del 14 al 16 y del 21 al 23 de noviembre, los Kansas City Chiefs, Equipo de su pareja actual, jugarán contra los Buffalo Bills el 17 de noviembre, a tan solo 160 kilómetros de distancia de Toronto. ¿coincidencia?, pues al parecer no ya que North aseguró que esto fue planeado para favorecer a las dos estrellas.

El tour concluirá su etapa estadounidense en el Estadio Lucas Oil de Indianápolis, sede de los Colts, y donde se realizaran los conciertos del 1 al 3 de noviembre. Los Colts jugarán como visitantes contra los Minnesota Vikings en la Semana 9.

El año pasado la NFL se convirtió en un swiftie más desde que la pareja se hizo pública en septiembre de 2023, desde ese entonces Swift ha asistido frecuentemente a los partidos de los Chiefs, Su presencia causo tanto nivel mediático que hizo que ambos mundos, fútbol y música se fusionaran, tanto así que hasta el mismo logo de la NFL cambio su icono de la “X” (antes llamado Twitter) por una imagen de la Swift, no basto con cambiar su biografía en sus redes sociales por el tan conocido Taylor´s version y enfocar las pantallas del estadio en su dirección para que todos vieran sus reacciones. La NBC incluso utilizó su canción “Welcome to New York” como banda sonora para su vídeo promocional horas antes del partido.

La NFL supo como verse beneficiada ante la relación amorosa de la cantante con el deportista, las estrategias de marketing que implementaron fueron muy originales al momento de atraer la atención del público más joven, en este caso los fans de la cantante.