¡Atención Padres! Los libros impresos son fundamentales para la educación a distancia

A días de dar inicio el año escolar 2021, aún existe un fuerte debate entre padres de familia y los centros educativos sobre la importancia del uso de textos impresos para la educación en línea.

Para Hugo Díaz, experto en educación, el texto físico, es un material muy importante no solo para el alumno, sino también para el profesor, ya que le ayuda a organizar su clase, darle secuencia, y encontrar material correcto para la actividad a desarrollar.

Díaz, asegura que se debe evaluar el impacto que tendría para la educación de los alumnos el no trabajar con textos impresos. Debido que, en esta nueva normalidad, por más esfuerzo que se haga entre el profesor y los estudiantes, no siempre hay una buena comunicación, ya que el contacto es periódico y muchas veces interrumpido, al no tener el docente el contacto con los estudiantes, estos quedan solos con dudas e inquietudes sobre temas que no comprende, el libro en este caso es de gran ayuda, ya que “es la explicación del plan de estudios”, sostuvo.

Otra ventaja que tiene el libro impreso es que ayuda mucho a la evaluación de los estudiantes, ya que estos traen diversos criterios sobre como evaluar las actividades, que es un tema muy importante, ya que una de las cosas en las cuales más dificultades tienen los profesores en este momento, es la evaluación. Hay mucha desorientación respecto a cómo evaluar a los alumnos, y en eso el texto escolar es importante.

“Los textos te enseñan hasta que tipo de metodologías usar, como hacer trabajos en grupo, como personalizar la educación de un menor, como ver diferencias, como hacer la clase más inclusiva, todos estos detalles están dentro de los libros escolares”.

Para Díaz, en estos momentos donde seguiremos teniendo la educación a distancia, si no hay textos escolares, no habrá quien ayude al menor, porque la mayor parte del tiempo los padres de familia trabajan, y los que pudiesen estar, a veces les es difícil comprender la actividad que sus hijos están desarrollando.

Beneficios para los padres

El contar con los textos en físico es casa le va a ser de mucha ayuda al padre de familia, ya que le sirve para orientar a su hijo en las tareas que debe desarrollar. Además, si el alumno no comprende un tema, el padre de familia puede ayudar a su hijo a revolver las dudas basándose en el texto en físico. Y es que el texto impreso es la mejor base de referencia que puede tener el padre de familia para asistir a su hijo en el proceso de aprendizaje a distancia.

El experto asegura que el texto impreso complementa el proceso de aprendizaje virtual que se desarrolla mediante la televisión, la radio o la web; ya que profundiza más en el conocimiento, desarrollando así el contenido de una forma más completa y precisa. Y que es el contenido

Equilibrio entre lo impreso y lo digital

El experto resalta que para lograr una educación exitosa se debe generar una dualidad entre lo físico y lo digital.

“Es decir, donde el estudiante pueda acceder a un buen texto que le permita acompañar la clase en línea reforzando sus conocimientos y que cuente con un soporte digital con material lúdico para complementar el aprendizaje.”, puntualizó.

Además, Díaz resalta que la enseñanza con pizarra y tiza ya no motiva las ganas de querer aprender en los estudiantes. Por ello, la combinación y equilibrio que debe haber entre lo físico y digital ayudará en el proceso de enseñanza para integrar aprendizajes, elaborar proyectos y obtener así mejores resultados.

Campaña de sensibilización

El experto considera que, en momentos como el actual, el Ministerio de Educación debe desarrollar una campaña de sensibilización sobre la importancia del uso de los textos escolares en físico, pues son de gran ayuda para el padre de familia en la enseñanza en casa y para el docente en el aprendizaje del menor.

“El proceso de aprendizaje actual de los alumnos no es como la del siglo pasado, ahora es más completa. Por ello, se combinan las materias para asociar hechos prácticos, desarrollar aptitudes y también valores. El texto en físico ayuda en el desarrollo de esos logros. Pero, si en el hogar no hay libros impresos, al alumno se le hará muy difícil lograr los objetivos de aprendizaje.”, puntualizó.