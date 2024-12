Ate: Delincuentes dispararon contra un inmueble

Los disparos estaban dirigidos al segundo piso de la vivienda, habitado por los propietarios del negocio. El hecho se registró en el distrito de Ate.

Un delincuente disparó contra un inmueble en la avenida quince de Julio, en la zona G de Huaycán-distrito de Ate. Cabe precisar que, en el primer piso del inmueble funciona una ferretería, mientras que, en el segundo piso, vive la familia propietaria del negocio.

Ante ello, las cámaras de seguridad de la zona, captaron el preciso momento en el que dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta, quienes se encontraban a los exteriores de la vivienda la noche del último domingo.

Tras ello, uno de los delincuentes procedió a disparar contra el segundo piso del inmueble, en donde reside la familia. Afortunadamente, nadie se encontraba en este ambiente de la vivienda, puesto a que los propietarios estaban descansando.

En tanto, el dueño del negocio mencionó tras un medio de prensa, que es el primer ataque que sufre luego de recibir unos mensajes extorsionadores; sin embargo, precisó que los delincuentes le exigen el pago de treinta mil soles a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares. “Me están extorsionando, piden una suma de dinero fuerte, 30 mil soles. Nos amenazan si en caso no pagamos o no colaboramos, con atentar contra nosotros. Estamos asustados. Ya coloqué la denuncia. (Pido) un poco más de seguridad, más patrulleros de noche, ya que veo que mayormente no circulan mucho”.