Así reparas un ventilador de techo que se tambalea

NO DEJES QUE ESTE CALOR TE SANCOCHE. CONOCE CÓMO ARREGLARLO AL TOQUE

El calor apremia y la necesidad de mantener el hogar con una ventilación adecuada es imprescindible. Un ventilador de techo puede solucionar el problema en espacios grandes, a veces suele ocurrir que se tambalea produciendo un ruido molesto además de ser antiestético e incluso peligroso, si no se atiende a tiempo. Afortunadamente, no es necesario que llames a un técnico de mantenimiento para balancearlo y ponerlo a punto. Todo lo que necesitas es un destornillador, un metro o una regla y algunos objetos para agregar peso (como un kit de balanceo de aspas barato o algunas monedas y cinta adhesiva transparente) para que el ventilador de techo funcione sin problemas.

REVISA Y APRIETA TODOS LOS TORNILLOS VISIBLES DEL VENTILADOR

Esto incluye los tornillos que sujetan las aspas y cualquier conexión entre las luces y el ventilador. Si los tornillos de cualquier parte del ventilador de techo se aflojan, las piezas se moverán por si solas, haciendo que todo se tambalee cuando las aspas empiecen a girar a toda velocidad.

RETIRA LA TAPA DONDE EL VENTILADOR SE FIJA AL TECHO Y APRIETA LOS TORNILLOS

Estos tornillos mantienen sujetado el ventilador, por lo que el tambaleo será el menor de tus problemas si se aflojan demasiado. Desatornilla los tornillos y desliza la tapa hacia abajo, para luego apretar a mano cualquier tornillo que se encuentre en el lugar donde el ventilador es fijado al techo para comprobar que esté bien sujeto

REVISA LA BOLA DE SUSPENSIÓN ANTES DE VOLVER A COLOCAR LA TAPA

Esta pequeña bola encaja en un cuenco de forma similar a un hueso en una cavidad. Esta bola está conectada al bastón central del ventilador, que mantiene todo fijado al techo. Comprueba que la bola de suspensión esté completamente encajada en su lugar y no se mueva. Vuelve a colocar la tapa cuando hayas terminado.

APRIETA LOS TORNILLOS DE SOPORTE DEL BASTÓN

Estos tornillos pequeños están colocados en la parte superior del motor, donde el bastón (que viene del techo) se une al cuerpo del ventilador. Por lo general, hay de 2 a 3 tornillos que mantienen el ventilador unido, pero pueden estar cubiertos por una pequeña pieza de metal para hacer que el ventilador tenga mejor apariencia. Desatornilla o empuja la cubierta hacia arriba por el bastón y aprieta cualquier tornillo que veas.

ENCIENDE EL VENTILADOR EN ALTA VELOCIDAD PARA REVISAR SI SE TAMBALEA

Una vez que hayas apretado los tornillos de las aspas, el bastón y el soporte, prueba el ventilador y fíjate si ha hecho algún progreso. Si no es así, el problema probablemente provenga de unas aspas desbalanceadas o deformadas. Sin embargo, apretar los tornillos solamente toma unos minutos y ayuda a prevenir posibles problemas en el futuro.

TEN EN CUENTA LAS ASPAS DESBALANCEADAS

Si hay una diferencia de peso de hasta 0,5 gramos, se producirá algún tambaleo cuando las aspas empiecen a girar a altas velocidades. Esto puede ser el resultado de una instalación incorrecta, desgaste del ventilador o simplemente de un diseño deficiente de las aspas.

COMPRA UN KIT DE BALANCEO DE ASPAS O HAZ EL TUYO

Los kits de balanceo de aspas son simplemente pequeños pesos que se utilizan para que el ventilador funcione sin problemas. Consisten en clips pesados o varias pesas adhesivas que se fijan al aspa del ventilador, lo que te permitirá ajustar un poco el peso y balancearlo todo.

Aunque los kits de balanceo son baratos, también puedes usar cinta adhesiva y unas cuantas monedas para hacer tu propio kit de balanceo casero, aunque la necesidad de pegar y despegar las monedas hará que el proceso tome un poco más de tiempo.

ATENTO A ESTO

Algunas otras cosas que pueden causar que un ventilador se tambalee son que los tornillos de las aspas estén flojos, que el ventilador no esté firmemente fijado al techo, que las aspas del ventilador no estén a la misma distancia del techo cuando se miden en las puntas, que el tornillo de ajuste no esté apretado contra el bastón o que las aspas del ventilador no se inclinen a la misma altura. Revisar estas cosas es a menudo más efectivo que manipular los kits de balanceo.

Si ninguna de las aspas del ventilador de techo está causando el problema, es posible que necesites otras nuevas. Están disponibles en tiendas de mejoras para el hogar, ferreterías, tiendas eléctricas o aserraderos.

