Así ordenas tus gastos para el cole

Se viene nuevo año escolar y conoce cómo ir separando presupuesto

¿Ya sabes cómo cubrir los pagos del regreso a clases de tus hijos sin afectar la economía del hogar? Los útiles, uniformes, movilidad, y muchos otros gastos para suplir todas las necesidades de los estudiantes pueden afectar tus finanzas si no planificas bien esos consumos.

Para brindarte una ayuda y orientación respecto a cómo hacerlo de la mejor manera posible, en este nuevo artículo de tu diario El Men te brindamos las siguientes recomendaciones para cuidar tu salud financiera de cara a la vuelta a clases de tus hijos este 2024. Ponlos en práctica de ahora en adelante y compártelos:

Haz un presupuesto de tus ingresos y gastos

Para empezar, es fundamental y necesario aprender a ser ordenado con las finanzas familiares. La piedra angular es el presupuesto, que es la forma más lógica de ahorro en las casas. Tienes que saber bien cuánto ganas y gastas al mes y ponerlo todo en papel. Eso te permitirá manejar la economía familiar con inteligencia y ponerte metas de ahorro para afrontar gastos extraordinarios como los de marzo.

Lee también:

Incluye el gasto de útiles y uniformes dentro de tu presupuesto

Establece una meta anual de ahorro para los gastos de colegio. Hay costos más o menos fijos, como la pensión y matrícula, y variables como la lista de útiles. Lo ideal sería que los colegios puedan compartir la lista de útiles con un año de anticipación para establecer un cálculo más preciso. Determina un techo de gasto y úsalo para escoger los precios de útiles que mejor se acomoden a tu plan.

Busca los mejores precios

Que el colegio empiece en marzo no implica que tengas que comprar todos los útiles solo en ese mes. Puedes repartir el peso estimado de ese egreso de forma mensual, con previsión. Pide al colegio la lista con antelación y revisa los precios y prepara con anticipación el año escolar de tus hijos, de esta manera podrás tener un respaldo económico que te permitirá afrontar con mayor tranquilidad los gastos del inicio de clases.

Júntate con otros padres de familia y compra al mayoreo

Una estrategia potente para reducir el costo de distintos útiles para tus hijos de regreso a clases es la compra al por mayor. Los padres de familia se pueden organizar por salones para realizar las compras de útiles en conjunto y así poder aprovechar los descuentos que se dan por ventas de volumen. Del mismo modo, pueden organizarse en búsquedas para encontrar las librerías que ofrezcan los mejores descuentos. Es muy importante ser conscientes que la unión hace la fuerza.

Evita compras impulsivas… reutiliza, recicla y comparte

Es importante identificar los “gastos hormiga”, que son esos consumos impulsivos que a veces hacemos, como antojos, que parecen de poco monto, pero si se suman pueden ser a la larga un desembolso importante de dinero. Útiles coloridos, lapiceros perfumados, stickers, etc., son un ejemplo. Trata de comprar solo lo estrictamente requerido por el centro educativo, pues es lo que tu hijo o hija van a usar.

No abuses de las tarjetas de crédito

La tarjeta de crédito nos permite comprar a crédito, pero pasado los 30 días cobra una de las tasas de interés más altas del mercado. No es recomendable financiar compras a largo plazo con las tarjetas de crédito. Si no te queda otra alternativa que usarla, no olvides de pagar más de tu saldo mínimo mensual. Si consigues cuotas sin intereses, aprovecha, pero ten en cuenta que el precio del producto también tiene que ser atractivo.

La educación escolar es la base para una vida profesional exitosa. Además, pensar en tener un Fondo Universitario permite a los padres prever los gastos educativos futuros ahorrando montos menores mensuales y obteniendo rentabilidad por este esfuerzo. De esta manera, es posible empezar a construir un futuro exitoso para tus hijos desde una edad temprana y luego no martirizarte por los gastos que demanden la educación universitaria.