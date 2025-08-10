Perú sobre el aire: alistan seis teleféricos turísticos

Proyectos en cartera tendrán una inversión de aproximadamente US$460 millones y apuntan a incentivar el turismo en el país.

El turismo aún no se recupera de los niveles prepandemia. En 2024, el Perú recibió poco más de 3.2 millones de visitantes del exterior, aunque la cifra estuvo por debajo de los más de 4.3 millones de 2019. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el primer semestre, el ingreso de turistas superó los 1.6 millones, es decir, el 75.3% de lo que se recibió en el mismo periodo de hace seis años. Por eso el Gobierno planea la construcción te teleféricos.

Este sector, que hoy tiene algunos problemas por las ventas de entradas a Machu Picchu. También cuenta con potencial para seguir desarrollándose y superar así los US$4,431 millones de divisas que generó el año pasado. Para impulsar este rubro, principalmente en el interior del país, hay seis proyectos de teleféricos en la cartera de Proinversión por aproximadamente US$460 millones.

Lee también:

La obra más emblemática de esta lista es el Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico de Choquequirao, que incluye la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de un sistema de transporte por cable y buses. Esta iniciativa será clave para el Monumento Arqueológico Choquequirao (MACH) y conectará Cusco y Apurímac.

Con este proyecto, que se desarrollará bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), se reducirá significativamente el tiempo de viaje que hoy dura dos días a solo 20 minutos. Hasta el momento habría cuatro consorcios interesados en esta iniciativa.