Asalto a mano armada en el Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria

Según los comerciantes, los asaltantes sustrajeron aproximadamente 20,000 soles

A las 5:00 de la mañana del pasado domingo, tanto comerciantes como clientes del mercado de frutas en La Victoria se vieron sorprendidos por la irrupción de delincuentes armados. Tres individuos con capuchas, mascarillas y armas, llegaron al establecimiento a bordo de una mototaxi. Descendieron y penetraron en la zona destinada a la venta de papayas.

“El movimiento empieza a las 2:00 de la mañana. Los clientes vienen a esa hora para llevar la mercadería a sus respectivos mercado. A mí me agarran primero, agarra mi canguro y yo le sacó la mano porque pensé que era una broma. Era un chibolo, felizmente no me quitó nada, pero otro de los muchachos tenía una fierro (revólver)”, declaró uno de los comerciantes.

Según uno de los comerciantes, los asaltantes se llevaron aproximadamente 20,000 soles en total. Esto se debe a que no solo sustrajeron dinero en efectivo, sino también teléfonos celulares de alta gama pertenecientes a los clientes.

“Las autoridades deben hacer algo. La delincuencia ya nos ganó, no solo es el robo aquí, es a nivel nacional. Nosotros pagamos impuestos y no tenemos seguridad. A las justas dos serenos que no pueden hacer nada ante la presencia de delincuentes. A los congresistas los hemos elegido para que hagan algo por el país y no para que lo destruyan”, dijo el comerciante.

