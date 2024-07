Artistas venezolanos esperan que el chavismo llegue a su final

Cantantes y actores piden que se respete la voluntad de los electores.

El chavismo destruyó la industria de las telenovelas en Venezuela. Es por ello que la mayoría de sus artistas quedaron en la calle y tuvieron que migrar a otros países para poder trabajar. En esta jornada, se pronunciaron contra el régimen.

Ante este panorama, muchas figuras venezolanas hablaron al respecto. La primera fue la actriz Catherine Fulop, figura de producciones como “Abigaíl”, la cual dijo lo siguiente: “Si no votamos, estamos ignorando la historia y regalando el futuro. Deber y derecho cumplido. Vamos Venezuela”, dijo la actriz totalmente convencida de imponerse al chavismo.

Lee También:

Entre otras manifestaciones, apareció también el actor Franklin Virguez, quien compartió mensajes de María Corina Machado en su cuenta de Instagram y resaltó la alta participación electoral: “Es muy bello lo que está pasando”, dijo recientemente augurando buenos resultados para la nación venezolana.

Por otro lado, José Luis Rodríguez “El Puma” dijo a El País desde España: “Volveré a cantar en Venezuela cuando se acabe el régimen perverso”. El artista también protagonizó emblemáticas telenovelas, al igual que su colega Carlos Mata, quien en Twitter rechazó a la dictadura.

No estuvieron solos:

Asimismo, artistas latinoamericanos se pronunciaron ante los comicios presidenciales que se llevaba a cabo este domingo en Venezuela. Los personajes influyentes manifestaron su apoyo a los venezolanos en este momento decisivo para su historia.

El cantante Bertín Osborne expresó sus mejores deseos para Venezuela a través de sus redes sociales. El español, evidentemente conmovido, aseguró que ama al país petrolero “con todo” su corazón. Además, es el país en el que nació su exesposa Fabiola Martínez, con quien tiene dos hijos.

“Que Dios bendiga a Venezuela, país al que amo con todo mi corazón y al que estoy deseando volver. Me muero por volver y llevar a mis hijos para que lo conozcan”, aseguró el cantante, quien también espera que el chavismo sea derrotado hoy.

Otro que se pronunció fue el cantante Alejandro Sanz, quien espera que “el cambio se haga realidad”. El autor de Corazón Partío indicó que “cada voto es una voz, una esperanza, un futuro”. Olga Tañón tampoco fue indiferente con la situación que vive el país petrolero y también se pronunció al respecto. “Venezuela, me nace del corazón compartir este mensaje. Porque por años he recibido de parte de ustedes un inigualable cariño, amor y respeto”, afirmó la cantautora.

En ese sentido, indicó que “se aproxima un momento histórico en el que ustedes y solo ustedes tomarán decisiones como un solo pueblo”. Por ello, pidió que los venezolanos no olviden que son hermanos. “Por favor, jamás olviden que por encima de cualquier diferencia de pensamiento, ustedes son hermanos. Jamás olviden lo importante que son los venezolanos para Venezuela y para el resto del mundo”, indicó respectivamente.

El famoso autor de “Danza Kuduro”, Don Omar, publicó un video en el que, en la misma línea que Olga Tañón, pidió que los venezolanos no olviden que son hermanos: “Este mensaje es para mis hermanos de Venezuela. Este domingo es sumamente importante para ustedes como país, como pueblo, y lo más importante es no olvidar que ustedes, todos, son hermanos”. Además, agregó lo siguiente: “Este domingo, yo deseo sin tomar o abanderarme por algún tipo de posición, que quien gane, sea Venezuela. Tengo la dicha de decir que ha sido uno de los países más lindos que me tocó visitar”, expresó el cantante.

El colombiano Carlos Vives también se pronunció al respecto y expresó que su corazón se encuentra con Venezuela. “Venezuela tu tienes la llave de mi corazón. Las cosas tienen que cambiar, estoy contigo”, dijo el cantante en su cuenta de X.

Asimismo, Ricardo Montaner, reconocido cantante venezolano, aseguró que “el día 28 es un día de encuentro y no de divisiones, es una oportunidad que no todos tienen. Es día de reconciliación, por eso hacemos este llamado. Yo te respeto y te amo querido hermano venezolano y soy incapaz de sugerirte que pienses como yo, por eso solo te pido en honor a ese país que un día me permitió llegar para regalarme un futuro, que vayas y votes, no te sirve de nada levantar la bandera de tus ideales, si no estás dispuesto a contribuir a que esas convicciones se hagan realidad”, indicó Montaner en apoyo a todo el pueblo venezolano.

Y finalmente, el último en pronunciarse fue Franco de Vitta, otro reconocido cantante venezolano. De Vitta publicó un vídeo de María Corina Machado en su cuenta de Instagram. “Tú tienes la llave; tu voto es la llave”, indicó al respecto. Recordemos que en Venezuela se encuentran a la expectactiva por estas elecciones presidenciales en donde se espera que la oposición se pueda imponer ante la dictadura del chavismo.