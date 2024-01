Arteta no sería sucesor de Xavi en Barcelona.

“¿Yo? Eso son noticias falsas. Estoy bastante molesto por lo que se ha publicado; no me lo podía creer, ya que no tengo fuentes”, expresó Arteta en respuesta a esas afirmaciones.

El entrenador, cuyo contrato con los “gunners” se extiende hasta el verano de 2025, reiteró que está en el lugar adecuado y con las personas correctas. Asimismo, enfatizó que aún tiene mucho por lograr con el Arsenal, equipo al que dirige desde 2019 y que actualmente ocupa la tercera posición en la liga inglesa, a cinco puntos del líder, el Liverpool. Estas declaraciones subrayan el compromiso de Arteta con su actual equipo y su rechazo a las especulaciones sobre un posible cambio de club.