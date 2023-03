¿Aquí sabrás cómo atraer energía positiva a tu vida?

A medida que avanzamos en nuestro día, enviamos energía al mundo y recibimos energía de regreso. Nuestras mentes, cuerpos y espíritus están compuestos de energía, que vibra y es sentida por otros. Esas vibraciones resuenan dentro de nosotros e impactan nuestras propias reservas de energía.

Aumentarás tus sentimientos de bienestar, disolverás la ansiedad y mejorarás la comunicación

Es por eso que podemos sentirnos cálidos, tranquilos y alegres en presencia de algunas personas, pero fríos, ansiosos y tristes en presencia de otras. Llevamos esa energía con nosotros y no solo nos afecta a nosotros, sino a todas las demás personas con las que entramos en contacto.

La buena energía puede aumentar nuestros sentimientos de bienestar, disolver los sentimientos de ansiedad y mejorar la comunicación. La mala energía produce sentimientos de discordia, conflicto y resentimiento. Tu objetivo debe ser atraer la buena energía y rechazar la mala.

Leer también:

TIPS

Todo es posible:

Uno de los factores que más energía te hace gastar es pelear con lo que eres y con el lugar en el que te encuentras. Aceptar que no estás en el lugar donde quisieras o que no has alcanzado tus metas es duro, en especial si has trabajado para conseguirlo.

La realidad es que todos nos quejamos alguna vez por lo que tenemos. Pero para atraer energía positiva aprende a aceptar cuándo no eres feliz y tu responsabilidad sobre ello.

Ríe:

Reír es un acto vital para ser una persona más positiva. Es importante que aprendas a reírte de las circunstancias negativas que te ocurran y de ti mismo.

Cuando hagas esto, lograrás relaciones interpersonales más llevaderas. Aprende a compartir esos momentos con los demás cuando aparezcan. Lo único que debes evitar es burlarte con el objetivo de sentirte superior o de hacer sentir mal a alguien más.

Descubre qué quieres y necesitas:

El siguiente paso para atraer energía positiva es realmente complejo, porque somos seres cambiantes. Además, la gran mayoría tiene problemas para entender sus expectativas en la vida y más aún para saber qué necesita.

Sin embargo, lo que sí puedes hacer es prestar atención a las cosas que no quieres o que te hacen infeliz. Ellas te darán una pista más precisa sobre cuáles son tus valores y en qué debes enfocar tu energía.

Suelta tu pasado:

Las energías negativas están formadas del pasado, mientras que las positivas son presente y futuro. Muchos vivimos tragedias en el pasado que no nos dejan seguir adelante, pero si las aceptas y te permites vivir el hoy, tendrás un mejor mañana.

Atraer energía positiva no se trata de olvidar ni enterrar el pasado, sino de aceptarlo y agradecer por las lecciones dadas. Luego, sigue adelante con más conocimientos y madurez.

Cambia tu enfoque:

Si realmente deseas atraer energía positiva, es importante que vigiles la forma en que ves las cosas. Ahora bien, no se trata de negar lo negativo y cegarte para ver solamente lo bueno. Si haces esto, terminarás ocasionando más problemas en tu vida.

Lo que debes hacer es aprender a ver las cosas con perspectiva y reconocer lo bueno, incluso en las situaciones contrarias. Por ejemplo, en lugar de pensar que tienes mala suerte en lo profesional, recuerda que ahora tienes la posibilidad de buscar algo mejor.

Leer también:

Medita y busca calma:

El encontrar la paz interna y externa llena de dicha tu mente. La paz interna te ayuda a aceptarte tal y como eres y tus conversaciones internas te llenan de alegría. La paz externa mejora tus relaciones con quienes te rodean.

Esto no implica que te conviertas en un extremo de la meditación y el budismo. Nada de eso. Sólo se trata de entender que todo lo que haces trae consecuencias a tu vida. Si eres una buena persona que siempre se porta bien y aporta cosas positivas a su vida, justo eso atraerás.

Permite que las emociones fluyan:

Aprende a demostrar tus emociones cuando las sientas. No todo es perfecto y es normal que tengas algunas malas energías adentro como tristezas o rabias. Lo importante es aprender a expulsarlas. Apenas saques lo negativo, habrá espacio para atraer energía positiva. Prueba varias opciones hasta encontrar la que mejor te funcione, pero procura que sean positivas:

Grita

Golpea un cojín

Llora

Sal a correr

Haz ejerciciointenso

Piensa que las emociones son energía pura. Así pues, aprovéchala para obtener algo positivo, como mejorar tu salud o alcanzar una nueva meta. Si eres una persona que se aferra a cada emoción que experimenta, con el tiempo estas se convertirán en una pesada carga.

Sorpréndete periódicamente:

Cada cierto tiempo, sea una vez por semana o por mes, dedica parte de tus ingresos y de tu tiempo para realizar una actividad diferente como: