“Aprueben modificatoria de ley 30003 a favor de los pescadores jubilados”

Secretario DE ORGANIZACIÓN, TEODORO GARCÍA, PIDE AL CONGRESO DEBATIRLA PARA MEJORAR PENSIONES

Por: Pablo Boggiano B.

Teodoro García, secretario de organización de la Asociación Nacional de Pensionistas Pesqueros y Afines del Perú, pidió que los 3 proyectos de ley que han sido remitidos a la Mesa Directiva del Congreso, con dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social (3032/2022-CR, 7386/2023-CR y 7487/2023-CR, y que proponen modificar la Ley 30003), sean puestos a debate para su promulgación. Asimismo, en charla con El Men, tras participar de la marcha de jubilados convocada por CONAPEP, exigió que el Ejecutivo reconozca y pague la deuda social que mantiene con los pensionistas pesqueros.

-¿Qué puntos en concreto tiene la plataforma de lucha de los pensionistas pesqueros?

Son 3 temas que manejamos: en el Poder Ejecutivo, que nos paguen las 34 mensualidades que nos debe el estado, es un descuento beneficio que el estado se lo ha agarrado y que es una deuda social que son 100 millones de soles. Por otro lado, en el Congreso de la República está en manos un proyecto de ley para modificar la Ley 30003 (Ley que regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros).

Con ello, en parte se solucionaría el problema, pero depende de los congresistas el proyecto de ley 3032 que ha sido aprobado en la comisión de trabajo este agosto, se eleva a la mesa directiva del Congreso para que con esta votación y aprobación del proyecto, si se aprobara este proyecto los jubilados, en parte, recuperarán su derecho adquirido.

Un ejemplo: algunos patrones motoristas pescadores han ganado más de 3 mil soles mensuales; al remitir la ley 30003, el estado le ha bajado a 660 soles, les ha bajado 3 mil, 4 mil, 5 mil soles a los pescadores jubilados, mientras que algunos ganan una mísera pensión de 150 soles, 200 soles.

¿Cuál ha sido la razón para ese corte radical?

El corte radical es que la caja quebró técnicamente por el estado, ¿quién lo quiebra? El presidente de turno, Alberto Fujimori, ¿por qué motivo? Porque derogó el acuerdo nacional de los pesqueros y el estado en fijar una remuneración equivalente al dólar exportador, de 1,40 esa es la razón porque nosotros estamos reclamando, ha habido cientos de procesos judiciales y los jueces siempre le dan la razón al estado.

Esto ya está aprobado por comisión, ¿qué les han dicho?

Nos han dicho que está en camino para que llegue a la mesa directiva del congreso ya hemos mandado una comisión especial al congreso.

¿Les han dado una fecha tentativa de agenda?

Nada todavía, aunque ya hemos comunicado y pedido de que se agende para que se debata y no hay contestación todavía, estamos esperando la contestación y si no, las bases van a programar una marcha nacional y aquí estamos apoyando a todos los que son pensionistas, estamos acá los pescadores por primera vez junto a con la coordinadora nacional que maneja todos los regímenes especiales.

“BANCA Y SEGUROS SOLO PAGA 500 SOLES AL AÑO DE DEUDA”

¿Cuáles son los otros puntos pendientes?

El otro punto es que la Banca y Seguros también se niega a pagar las deudas, nos deben 34 mensualidades y solo nos dan 500 soles cada año, las deudas son de 4 mil, 5 mil, 7 mil soles, algunos tiene 30 mil soles de deuda y no le quieren pagar más que 500 soles cada año. Mire el abuso que está cometiendo la Banca y Seguros, no es tanto los recursos, tenemos recursos indicando de por qué el estado no paga la deuda, eso puede servir para que la Banca y Seguros pague las pensiones atrasadas, también las acreencias por reintegros de procesos judiciales, esos son los temas más álgidos en este momento.

Si no somos atendidos con la ley y la presidenta no cumple, saldremos a la calle en forma general, son 20 bases organizadas a nivel nacional desde Caleta Cruz (Tumbes) hasta Ilo (Tacna), recién estamos nosotros organizándonos para hacer una acción constitucional que se llama la ‘marcha de derecho a la movilización pública’, la lucha recién comienza y continúa hasta el final.

