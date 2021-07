Aplicación de ambas dosis protegen a un 80%

Tras recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, muchas personas se muestran confiadas porque piensan que esta otorga la protección adecuada frente al coronavirus y sus variantes. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) advierte que una sola inoculación no garantiza una defensa adecuada ya que las vacunas recibidas en el país fueron diseñadas para ser aplicadas en una serie de dos dosis.

Tras la segunda dosis, la persona debe esperar de dos a tres semanas para la aparición de los anticuerpos

En ese sentido, el estudio ‘SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation‘, realizado en Inglaterra, demostró la necesidad de aplicar las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, con tres semanas de separación. A través de esta publicación, se ha evidenciado que cuando se aplica una sola dosis, la protección frente a la variante delta es solo del 38%, pero cuando se aplican las dos dosis, el porcentaje se eleva a 80%”.

Leer también [Asamblea Constituyente sin respaldo de la bancada de Perú Libre]

Además, ambas dosis de las vacunas alcanzaron una eficacia al 96% contra la hospitalización por COVID-19. “La segunda dosis reduce el riesgo de complicación de la enfermedad, la hospitalización del paciente o su ingreso a la unidad de cuidados intensivos y una posterior muerte”, señaló al respecto Marco Iván Cárdenas, director general de la Diris Lima Centro.

Cárdenas Rosas también recordó que, tras la segunda dosis, la protección no es automática, sino que la persona debe esperar de dos a tres semanas para la aparición de los anticuerpos. Y en tanto avance la aplicación de ambas dosis en todo el país, más rápido se alcanzará la llamada inmunidad de rebaño, por lo que no se debe bajar la guardia y continuar con las medidas de seguridad.

El director de la Diris Lima Centro destacó el compromiso de los ciudadanos que acuden a los 12 vacunatorios de la jurisdicción y reiteró el compromiso del Ministerio de Salud de garantizar las vacunas para toda la población.