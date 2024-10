Apelan sentencia que condena a once dirigentes de Cotabamba

La apelación que fue presentada por el letrado David Velasco, indica que ello se produjo debido a la participación tras la protestas contra minera Las Bambas ocurrido en el año 2015.

La sentencia del Juzgado de Cotabambas que condena a once dirigentes comunales en la provincia de Cotabambas, región de Apurímac a penas de ocho y nueves años de prisión por participar durante las protestas contra minería Las Bambas en el año 2015, fue apelada por el abogado David Velasco.

LEE TAMBIÉN:

Ante ello, el letrado indicó que en el fallo del juez Andrés Avelino Flores Aguilar, no se ha mencionado la acusación fiscal sobe la autoría mediata y tampoco se ha establecido una relación entre los dirigentes y los actos de violencia cometidos por terceros.

“No señala si los condenados son autores mediatos o no son autores mediatos. Tampoco señala las pruebas que supuestamente acreditarían una responsabilidad penal de los dirigentes. Si bien es cierto que se habían realizado diversos actos de protesta y de repente acciones de violencia, no se ha establecido una relación de causalidad entre los dirigentes y los actos de violencia cometidos por terceros”, precisó David Velasco.

Asimismo, Velasco, anotó que sus patrocinados se encuentran siendo condenados solo por pertenecer al comité de lucha, sin tomar en cuenta que el Tribunal Constitucional ha establecido que la responsabilidad penal es de naturaleza personal y no se puede atribuir actos de terceros.