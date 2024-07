Antauro Humala “Con soldados jóvenes barremos delincuencia”

ANTAURO HUMALA ASEGURA QUE LOS FORMARÁ PARA ACABAR CON ROBOS Y SICARIATOS

Por: Pablo Boggiano B.

En esta segunda y última parte de la entrevista que, en exclusiva, brindó a El Men, el líder etnoacerista Antauro Humala evalúa cómo serían los 100 primeros días de un eventual gobierno suyo reinstaurará el Servicio Militar Obligatorio para formar soldados jóvenes capacitados para erradicar de una vez por todas con la delincuencia.

-Los rivales que no aceptan, que no entienden la ideología de Antauro Humala lo han llegado a tildar hasta de loco

Que me digan loco la verdad que me tiene sin cuidado, porque los locos y los románticos son los que hacen avanzar el mundo, lo que sí te puedo decir es que son muy capos insultándome a mí, pero son muy deficientes refutando mis argumentos. Si nosotros hemos podido sobrevivir 24 años en la política peruana, en la primera rebelión de Locumba, la de Andahuaylas y 18 años de cautiverio inscribiendo el partido ahorita, no es por locuras, es por nuestra coherencia discursiva, nadie te aguanta en el Perú, vigencia política menos desde la prisión durante un cuarto de siglo como lo hemos hecho nosotros, traicionados, abandonados, ¿por qué? Porque el discurso es coherente, es revolucionario, y prende.

Entonces, digámoslo, nosotros con este discurso para los enemigos de la derecha peruana criolla pro extranjera lo ven como subversivo, como una locura, este discurso ya ganó elecciones en el Perú, ha ganado dos veces: la primera vuelta presidencial el 2006 y el 2011, nos traicionó Ollanta, es otra cosa, nos traicionó, nos dejó presos, pero eso no quita el hecho de que este discurso etnocacerista nos dé presidentes y en primeras vueltas, es la verdad.

-Hemos venido fracasando con lo que se supone tenía que ser la contraparte y era la izquierda, una izquierda, casi desaparecida, casi nula, en un país de tanta polarización ¿Antauro va llenar ese vacío que la izquierda no pudo llenar?

En cierta medida sí, porque en países como el nuestro que tienen demografía, de color, mayoritaria, hegemónica donde hay un calibre cultural milenario así como en China, así como Egipto, México, entonces acá normalmente las banderas nacionalistas coinciden a menudo con las banderas socialistas, se ha contrapuesto clase y etnia, se es cholo porque se es pobre y se es pobre porque se es cholo, en términos generales, obviamente hay excepciones.

Caso contrario pasa en el hemisferio norte donde las banderas nacionalistas normalmente coinciden con las banderas de derecha, estamos en las antípodas, acá es al revés en alguna manera yo comparto la posición privilegiada del antimperialismo del Apra de Haya de la Torre cuando él decía que en el hemisferio sur el imperialismo es la primera etapa del capitalismo, es al revés en el hemisferio norte, acá en el hemisferio sur el nacionalismo coincide con la izquierda, para nosotros nos sentimos muy bien como si fueran nuestros hermanos y compatriotas las organizaciones izquierdistas, es más Velasco indultó a los líderes de izquierda, a Hugo Blanco, a Héctor Béjar que fue canciller de Castillo, más bien la izquierda cuando está en el poder nos deja presos a los nacionalistas. A mí no me amnistiaron ni me indultaron, es mas no le convenía según ellos, mi hermano nunca movió un dedo para indultarme, de la boca para fuera, pero de la boca para adentro que se quede preso el etnocacerista, es así que salí por pena cumplida.

“PRISIONES DEBEN ESTAR VACÍAS DE JÓVENES”

-¿Cuáles serían las medidas que aplicaría en unos hipóteticos primeros 100 días suyos?

Nosotros, que salimos de las prisiones, sabemos que hacinar las cárceles no es la necesaria solución, puede ser momentánea, ahorita hay 100 mil presos en el Perú, yo puedo meter 200 mil, eso no quiere decir que no seamos rigurosos con los delincuentes. Igual, tenemos que tener chamba masiva para nuestra población joven, así como el ocio es madre de todos los vicios; en su versión laboral, el desempleo es padre de todos los delitos.

Un hombre mal pagado, un joven mal pagado no puede ser un buen padre, no puede ser un buen hijo, no puede ser un buen esposo, no puede ser un buen ciudadano, por eso hay juicios de alimentos, hijos no reconocidos, una desocupación tremenda, ¿qué hacemos nosotros?, ¿cómo garantizamos millones de puestos de trabajo a nuestros jóvenes? tenemos que aplicar primero servicio militar obligatorio universal para que los cuarteles estén llenos de juventud y las prisiones estén vacías de juventud.

Una vez los cuarteles llenos, podemos mandar soldados a las calles a que apoyen la seguridad ciudadana. Además queremos aplicar una política masiva de fronteras vivas, la frontera amazónica, Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, toda la zona de la cordillera del cóndor, del Putumayo.

¿Cómo mandamos millones de jóvenes a esas zonas para que se desarrollen?

Darles sus 4 o 5 hectáreas, el gran tamiz tiene que ser el Servicio Militar Obligatorio Universal, en la ley del S.M.O que existía antes del Andahuaylazo y que nosotros vamos a restablecer: se establecía que a todos los jóvenes que salían del servicio el estado les otorgaba tierras en las zonas de colonización, eso nunca se ha cumplido, nosotros lo vamos a reglamentar y los vamos a cumplir.

Le vamos aumentar un año más al servicio y no va ser ya militar sino de capacitación técnica agropecuaria, forestal, de pesca, para que puedan desarrollar, que son gente que saben manejar las armas, hombres y mujeres por eso son fronteras vivas además son agricultores, agropecuarios. Esa es la idea, tiene que entrar el ejército masivamente a despejar el terreno, Lima no puede tener 12 , 13 millones de habitantes si queremos desarrollar el país, tenemos que tener un reordenamiento territorial demográfico.

