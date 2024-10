Andrés Hurtado: “Nunca ha pasado por mi cabeza fugarme”

El popular “Chibolin”, se pronunció tras la audiencia y señaló que nunca ha pensado en fugarse del país, en el marco de las investigaciones en su contra.

Durante la audiencia, en donde se evaluó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, Andrés Hurtado tomó la palabra y expresó su deseo de afrontar el “juicio” en libertad. Asimismo, para sustentar el pedido, Hurtado señaló que tiene una hija de nueve años de edad, quien se encuentra bajo su cuidado, dependiendo económicamente de él.

“Me gustaría, con el respeto que usted se merece, sí afrontar un juicio justo en libertad porque tengo una niña de nueve años y el colegio voy a mantenerlo en reserva porque no es un colegio común. Cuando llamo común no es porque sea de alguna jerarquía alta, sino para salvaguardar a los niños que están en ese colegio”, manifestó el presentador de televisión.

Ante ello, Hurtado, aseguró que nunca tuvo intenciones de huir del país debido a que siempre lleva a su mejor hija al colegio, y, además, cuenta con arraigo laboral. “Nunca ha pasado por mi cabeza (fugarme), ni por un segundo, porque yo tengo trabajo actualmente como gerente de relaciones públicas. Tengo un departamento en Surco, que es donde vive mi hija, para estar más cerca y poder llevarla al colegio como siempre la llevo desde hace nueve años”, precisó.

Tras ello, el popular “Chibolín”, realzó la labor social que ha realizado mediante su programa “sábado con Andrés”. “Permítame decirle algo, yo tengo 10 años de sábado con Andrés. Hace tres semanas he cumplido 10 años de trabajo. Cuando me retiré le dije al país que me iba a retirar dos semanas para arreglar mi tema. En 33 años de carrera, esta es la primera vez que me veo envuelto en un tema serio“, acotó.