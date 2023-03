Amigas son asesinadas cuando limpiaban casa por fuertes lluvias

Una estudiante universitaria de 19 años y su amiga fueron asesinadas dentro de la vivienda donde ambas vivían, ubicada en Chosica. Según se pudo conocer, las víctimas estaban limpiando el inmueble debido a las fuertes lluvias y de pronto fueron atacadas aparentemente por dos hombres de nacionalidad extranjera.

El terrible hallazgo lo hizo la madre de la estudiante, quien llegó hasta la casa de la joven preocupada porque no le respondía las llamadas. Además, aseguró que no conocía a la otra víctima. “Yo no conozco a su amiga, yo recién me entero que vivían juntas. Solo quiero justicia“, manifestó la mujer.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y los peritos de criminalística, iniciaron las indagaciones correspondientes para hallar con alguna pista que de con la identificación y el paradero de los criminales, quienes, además de asesinar a ambas mujeres, se llevaron varios electrodomésticos que habían en la propiedad.