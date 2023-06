Alcalde de Trujillo denuncia ‘mano negra’ detrás de sentencia

Además, manifiesta que no es misógino como se le ha querido señalar

A propósito del fallo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad que ratificó la sentencia por el delito de difamación agravada en su contra, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán declaró ante este Diario, que “mis derechos están siendo pisoteados por una jueza que no ha sido imparcial y objetiva”, la cual lo condenó “abusivamente” a un año de pena privativa de la libertad suspendida y el pago de una reparación civil de S/25,000, a favor de una oficial de la PNP que supuestamente fue agredida verbalmente.

Ante ello, el burgomaestre manifestó que él “es una persona respetuosa de la ley y el Estado de derecho”, pero es “plenamente consciente” de la “mano negra” que maneja jueces y fiscales con objetivos políticos en La Libertad y el Norte del país, la cual originó este “injusto fallo” que, sin duda, tiene como único objetivo perjudicar su imagen ante la opinión pública.

Cuéntenos sobre este proceso judicial que afronta…

Fue de una situación de cuando era alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche en el 2022, me denunciaron por difamación agravada y violencia contra la mujer por pedirle de manera enérgica a una agente de la PNP de nombre Nátaly Rojas que se ponga a trabajar en vez de detenerme por reclamar una mejor atención en la vacunación contra la COVID-19. A mí me detuvieron, me golpearon e insultaron y la justicia no hizo nada por mí.

¿Pagará la reparación civil de S/ 25.000 a la supuesta víctima?

Yo soy una persona respetuosa de la ley y el Estado de derecho, pero aquí se quiere mancillar mi imagen y de mi cargo haciéndome quedar como misógino o que soy un maltratador de mujeres. Esa es una gran mentira. No puede ser posible que solo por llamarle la atención a una policía se me condene por daños morales y psicológicos a una mujer cuando solo utilice modismos cotidianos para expresar mi descontento. Pero se bien como se manejan los jueces y fiscales en el norte del país.

¿Ósea que no cree que haya sido procesado y juzgado en un juicio imparcial?

Es importante destacar que el poder judicial, en teoría, debe ser independiente y actuar como un contrapeso al poder político. Sin embargo, en la práctica, la influencia del poder político y empresarial en jueces y fiscales es un problema persistente en el norte y específicamente en La Libertad. Soy plenamente consciente de que hay una mano negra detrás de todo esto. Lo que debería ser un proceso judicial es lamentablemente una contienda política, yo soy el único opositor de un poderoso empresario que tiene plata como cancha y es dueño de universidades, que maneja jueces y fiscales con objetivos políticos a cambio de puestos laborales y libros.

¿Qué mensaje le daría a los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad?

Nada ellos saben lo que han hecho, si le diría a los jóvenes liberteños y del Perú, que estudien que trabajen honradamente, que busque su progreso y bienestar a través del esfuerzo personal. No haciéndole el juego a los más poderosos. Una de las razones por las cuales el poder judicial peruano se encuentra influenciado por fuerzas fácticas es la politización de los nombramientos judiciales. Históricamente, los diferentes gobiernos y partidos políticos han tenido injerencia en la designación de jueces y magistrados, lo que ha llevado a una falta de independencia en la toma de decisiones judiciales.

¿Pero, como hacer para devolverle la probidad e imparcialidad a los jugados de la zona norte?

Para superar esta situación, es fundamental fortalecer la independencia del Poder Judicial, lo cual implica implementar reformas que garanticen un proceso de selección y nombramiento de jueces transparente y basado en el mérito, alejado de influencias políticas y de universidades poderosas. Asimismo, se deben establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en los juzgados. Aun así, quiero dejar en claro que seguiré trabajando en la municipalidad provincial de Trujillo en favor de la gente pero lamentablemente la prensa de mi región también está muy parcializada.