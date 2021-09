Alanis Morissette revela que fue violada a los 15 años

Alanis Morissette contó en su documental “Jagged”, que sufrió una violación grupal a los 15 años y quiso contarlo hace muchos años pero se lo prohibieron

Alanis Morissette afirma en su documental “Jagged” presentado el último lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que fue violada por varios hombres cuando solo tenía 15 años.

“Me tomó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir con esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación de menores”, comenta Morissette en el documental producido por HBO.

La cantante no menciona los nombres de sus abusadores pero lamenta que muchos critiquen su revelación tras varias décadas. “Las mujeres no esperan; nuestra cultura no escucha”, comenta en el documental en una entrevista grabada en su casa de California. También deja mal parada a la industria musical por su falta de apoyo en esos momentos difíciles. “Se lo conté a algunas personas y cayó en oídos sordos”, sostuvo la compositora canadiense.

El documental “Jagged” está programado por varios días en la semana en el Festival de Cine de Toronto, por otro lado, HBO lo difundirá como parte de sus próximos estrenos de documentales musicales Music Box.