Festival de Cine de Lima Alterna anuncia su segunda edición en septiembre

El Festival internacional de Cine Lima Alterna tendrá una segunda edición que se llevará a cabo del 17 al 26 de septiembre de manera virtual en la plataforma Cineaparte

El Festival Internacional de Cine Lima Alterna tendrá una segunda edición en septiembre. Este festival es reconocido por impulsar la cinematografía en el panorama de la exhibición peruana, en esta oportunidad, nos presentarán una edición virtual para recibir a todos los que apreciaron el trabajo del cine independiente con propuestas en formatos no convencionales.

La nueva edición de Lima Alterna se realizará virtualmente del 17 al 26 de septiembre, cuenta con cuatro secciones: Competencia Internacional, Competencia Iberoamericana, Competencia Internacional de Cortometrajes y Competencia Peruana.

También contarán con secciones en donde se van a exhibir películas de diversas geografías con libre acceso y algunas con pago anticipado: Insignias, Puentes, Telescopio y Panorama Peruano. Este esperado festival presenta una selección de 72 películas que provienen de 41 países de los cinco continentes.

Asimismo, la inauguración estará a cargo del mediometraje surcoreano “Digital Video Editing with Adobe Premiere Pro: The Real-World Guide to Set Up and Workflow”, comedia de terror independiente dirigido por Hong Seong-yoon, y la película en la clausura será “Próximamente últimos días”, del director español Miguel Eek.