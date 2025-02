Adrianzén: «Primero hay que ver quién lo pidió»

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, precisó que la presidenta es víctima de una persecución judicial.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, manifestó que deberían darse “acciones judiciales”, para los que participaron en el allanamiento a la vivienda de la presidente de la República, Dina Boluarte, durante el mes de abril del año pasado. En esa línea, mencionó que hubo un abuso contra la jefa de Estado.

LEE TAMBIÉN:

«La inmerecida, injustificada, ilegal y abusiva acción que se adoptó en contra de su domicilio es imperdonable, se trata de la vivienda de la presidenta. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo y eso yo lo repruebo y contra esas personas se deberían tomar acciones judiciales, porque ha sido un atropello. Yo no intimido a nadie, no es que [fiscales y policías] hicieron su trabajo. Primero hay que ver quién lo pidió y bajo qué circunstancias lo pidieron”, precisó tras un medio de prensa.

Asimismo, Adrianzén, respaldó las declaraciones de la presidente Dina Boluarte, contra el Poder Judicial y reiteró que la mandataria es víctima de una persecución judicial. «La señora presidenta viene siendo víctima de una persecución judicial que, en mi opinión, no hace más que marcar diferencias y esas tienen que ver con la manera cómo se ha tratado a la mandataria y respecto de otros casos que son significativamente diferentes«.

Cabe señalar que la presidenta, Dina Boluarte, volvió a cuestionar la labor del sistema judicial, puesto a que, desde el Callao, ella alució al caso de “una exalcaldesa que goza de libertad”, pese a los presuntos aportes millonarios de empresas constructoras brasileñas en clara referencia a Susana Villarán.