Adolescente muere arrollado por vecino

Un adolescente de tan solo 15 años perdió la vida, luego de ser embestido por un vehículo que era conducido por su vecino, quien, en vez de detenerse y auxiliarlo, huyó. El hecho sucedió en San Martín de Porres (SMP).

A pesar de que la Unidad de Accidente de Tránsito de Lima Norte lo citó para las diligencias del caso, el victimario está no habido.

Según testigos de lo ocurrido en la calle Los Lirios de la urbanización Los Pinos (SMP), César Paolo Cruzado Hernández fue embestido por su vecino Florentino Pérez.

“Él voltea a mirar que el carro está ahí, estacionado y mi pregunta es porqué hizo eso. Mi hermano comienza a convulsionar y la gente comenzó a decir ‘abran, abran la maletera’ y no sé quién lo abrió, lo abrieron y había cajas de vino”, narró la hermana de la víctima

La familia del menor está consternada porque no se explican el accionar del vecino, quien no ha dado la cara tras el accidente, y afirman que en su auto se encontraron botellas de licor y vino.

Los vecinos indignados pintaron la casa del responsable con la palabra “asesino”, pero su familia no dio detalles de su paradero.