(VIDEO) ADFP plantea que la Liga 1 se juegue con 20 equipos a inicios de marzo

Tras la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que modifica el descenso, Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) planteó que la Liga 1 se dispute con 20 equipos a inicios del mes de marzo.

“Si la FPF quiere zanjar el tema provocado por ellos mismo, su directorio debería asumir la responsabilidad e indicar que en esta oportunidad no habrá baja y que jueguen los 20 equipos y que el torneo arranque la primera semana de marzo. Al menos eso es lo que haríamos como asociación”, declaró Romero al portal Menú Deportivo.

Fundamento esta propuesta basado en que el estatuto de la asamblea de bases que es la norma madre, dice que la conformación de los equipos de primera profesional son 20. “Eso fácilmente justifica que yo no tenga una baja y que hayan 20 equipos, hasta estatutariamente tiene un respaldo y como algo responsable seria que el torneo se pueda empezar en marzo teniendo en cuenta que los clubes San Martín y Binacional no han hecho pretemporada”.

Recordemos que el (TAS) falló este jueves sobre el reclamo de varios clubes peruanos con relación al partido entre Cienciano y Cusco FC, que acabó 2-2 en cancha (aunque este último lo terminó ganando en mesa por la supuesta mala inscripción de Mathías Carpio en el ‘Papá’). La apelación de Binacional fue admitida por este organismo y con ello su retorno a la Liga 1 es un hecho. Sin embargo se vive un escenario de incertidumbre en torno al descenso, donde San Martín y Cusco FC están involucrados.

Romero sostuvo que este fallo del (TAS) está golpeando al fútbol, a los clubes. Todo este maltrato, que se da ahuyenta a las marcas.

“Que va a pasar con las marcas que auspician a un club como Cusco FC que jugaría la Liga 1 y ahora le dicen que jugará la Liga 2. Lo que ha ocurrido en el TAS demuestra que en la FPF se están manejando las cosas subjetivamente y no objetivamente. Ahora los clubes no solo se deben preocupar en contratar buenos jugadores y técnicos sino también buenos abogados que no solo sepan de derechos deportivos sino especializados en fútbol por este tipo de reclamos por que el tema de las bajas se está definiendo fuera de la cancha”. señaló.

SAN MARTIN

Universidad San Martin con quien van a revalidar ¿digamos, como van a revalidar, con que jugadores si ya no tienen? y los jugadores estaban inscritos y jugaron hasta noviembre el año pasado, ya no están inscritos? hay antecedentes pero eso fue muy sui generis de ese momento, hoy estamos definiendo bajas del mismo campeonato.

Oscar Romero también informó que mediante comunicado han pedido a la FPF devolverles la organización de la Liga 1

Tras este comunicado ningún club dijo que no. Nosotros hemos solicitado en agosto que nos regrese la organización del campeonato toda vez que existe una carta de oficio, de junio de 2018 donde en ese momento el señor Edwin Oviedo que estaba como presidente de la FPF comunica a la ADFP que ellos a partir de 2019 van a asumir la organización del campeonato, también señala que en 2022 regresaría a manos de la ADFP.

Estos fallos del TAS en contra de la FPF está golpeando a los clubes económicamente, ya ni siquiera las mismas empresas van a ver la seriedad en este campeonato. La única empresa que está parando el presupuesto de los clubes es la televisión.