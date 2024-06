Acusa a Perú Libre de tenerla “secuestrada”

La congresista Margot Palacios acusó a la bancada Perú Libre de tenerla “secuestrada prácticamente” al no aceptar su renuncia luego de casi un mes, con la excusa de un proceso disciplinario del cual tampoco ha sido notificada.

“Me tienen secuestrada prácticamente. No me han expulsado tampoco. Están supuestamente aperturándome desde el 31 de mayo un proceso disciplinario que hasta el día de hoy no es notificado y, contra mi voluntad, me tienen sujeta a una bancada de la cual he manifestado que ya no quiero estar”, señaló la congresista.

Además, la parlamentaria recordó que presentó su renuncia por motivos de conciencia el 31 de mayo y dijo que lo hizo porque Perú Libre se ha apartado de su “programa político”.

“Había un paquete de proyectos legislativos en el cual yo particularmente no estaba a favor y eso es lo que me motiva como militante, como miembro de la bancada y como vocera a renunciar”, comentó.