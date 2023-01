Aceituna: Previene enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad

La aceituna es el fruto del olivo, árbol de la familia de las Oleáceas. La aceituna es una fruta de tamaño variable, de color que varía del verde al negro cuando está madura, de sabor amargo debido a un glucósido (oleuropeína), con un solo hueso o semilla interior. Su pulpa almacena aceites, entre ellos el ácido oleico.

Son muy preciadas tanto por el fruto como por el zumo que se extrae de ellas

PROPIEDADES

Las aceitunas, al igual que el aceite de oliva, se asocia a la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad gracias a sus propiedades nutricionales:

Grasas:

Las aceitunas son muy ricas en ácido oleico. Este ácido graso monoinsaturado es el responsable de gran parte de ellos atributos saludables de las aceitunas y su aceite. Por eso, se dice que tanto las aceitunas como el aceite de oliva son grandes aliados en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Minerales:

Las aceitunas se conocen por ser muy ricas en sodio, aunque también contienen hierro, magnesio, fósforo, calcio, potasio, etc. Por ello, son beneficiosas para combatir la anemia.

Vitamina A:

Ayuda a mantener en buen estado nuestra piel, aportándole luminosidad y elasticidad, y resulta indispensable para la salud de la vista.

Vitamina E:

La vitamina E de las aceitunas se encuentran en los tocoferoles, uno de los compuestos antioxidantes de este fruto. Estos evitan la oxidación de las lipoproteínas (transportan el colesterol en sangre) y otras sustancias, por lo que contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares o determinados tipos de cáncer. Además, las células quedan protegidas frente a los radicales libres.

Pigmentos:

La clorofila, presentes en la aceituna, actúa como factor de protección ante la autooxidación.

Esteroles vegetales:

Estos compuestos de origen natural ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) en sangre. Al tener una estructura similar al colesterol, compiten para ser absorbidos dentro del organismo.

BENEFICIOS

Las aceitunas mejoran la salud cardiovascular:

El ácido oleico de las aceitunas ayuda a regular el colesterol en sangre, reduciendo los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) y aumentando el colesterol HDL (colesterol bueno). Además, impide que las paredes de las arterias se endurezcan. Esto contribuye a tener una buena salud cardiovascular y a reducir el riesgo de enfermedades de este tipo, como arritmias, infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares.

Por otra parte, los tocoferoles y compuestos fenólicos antioxidantes de las aceitunas ayudan a combatir los radicales libres. Por tanto, ayudan a evitar la oxidación celular por agentes externos y mejoran la función del endotelio.

Ayudan a prevenir ciertos tipos de cáncer:

El ácido oleico de las aceitunas y del aceite de oliva virgen extra, junto con los demás elementos antioxidantes presentes, podrían ayudar a prevenir la aparición de ciertos tumores, como el cáncer de mama o el de páncreas.

Previenen el deterioro cognitivo:

Investigaciones recientes apuntan a que el ácido oleico presente en las aceitunas podría tener una influencia muy positiva en el sistema nervioso y favorecería el desarrollo y la supervivencia de las neuronas, pudiendo prevenir así enfermedades neurodegenerativas tales como el Alzheimer. Las aceitunas también ayudan al desarrollo intelectual.

Potencian el sistema inmune:

Las vitaminas A y E de las aceitunas y los tocoferoles y antioxidantes refuerzan el sistema inmunológico. De esta manera, las aceitunas pueden desarrollar un papel importante en la prevención de aparición o desarrollo de ciertas enfermedades.

Las aceitunas ayudan contra la anemia:

Las aceitunas son ricas en minerales, como el hierro y, especialmente, el sodio. El gran aporte de hierro que contienen convierte a las aceitunas en grandes aliadas de aquellas personas que sufren o son propensas a la anemia.

Estimulan el apetito y la digestión:

Las aceitunas contienen fibra dietética, lo que se traduce en una mejora de la digestión y en una regulación del tránsito intestinal.

CONSUMO

En cuanto a la variedad y forma de consumirlas, no hay aceitunas mejores que otras: tanto las verdes como las negras son excelentes alimentos. Y pueden comerse solas o como parte de una ensalada, o en cualquier receta. Sólo hay que tener en cuenta un dato muy importante, para que el consumo de este alimento no sea perjudicial para la salud: la cantidad. La ración diaria no debe superar las 10 o 12 aceitunas.

CONTRINDICACIONES

Calorías: Las aceitunas verdes contienen unas 120 kcal por cada 100 g y las negras de 240-280 kcal/100 g. Son muy recomendadas en las dietas para adelgazar, siempre que no superemos la cantidad permitida.

Sal: Si consumimos una cantidad excesiva, también estamos aumentando la ingesta de sal. Si estamos en casa, podemos enjuagarlas antes de servirla, lo que reducirá en parte su contenido.