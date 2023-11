ACCEPT regresa a Perú el 7 de mayo

ACCEPT banda metalera alemana

La icónica banda de heavy metal alemana, ACCEPT, regresa a Sudamérica en marco de un nuevo tour que los tendrá en distintas ciudades de la región, llegando a Perú, el próximo 7 de mayo en C.C. Festiva.

Desde su primer trabajo homónimo lanzado en 1979, los teutones han sabido crear himnos como “Balls to the Wall”, “Princess of the Dawn”, “Burning”, “Metal heart”, entre otros, y hasta el día de hoy la agrupación liderada por Wolf Hoffman se ha mantenido vigente, más potente que nunca, luego que en el 2010 se integrase el vocalista Mark Tornillo, dándole una renovación sonora.

Esta nueva visita se da gracias a la productora @atenea.events. Informes en el sistema Puntoticket. Preventa 1: S/.160 (hasta el 5 de diciembre) Preventa 2: S/.180 (hasta el 5 de febrero) General: S/. 200