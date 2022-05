Acaba con la próstata inflamada y el dolor con estos remedios

Acaba con los dolores. La próstata inflamada o prostatitis es una condición que puede presentarse en hombres de cualquier edad debido a diversas causas, generando muchas molestias y dolor en el paciente, que puede ver su calidad de vida afectada debido a esta patología.

Se recomienda realizar una infusión con estas plantas medicinales y tomar 3 tazas diarias

Para calmar los síntomas de esta enfermedad y lograr que la próstata vaya recuperando su tamaño normal y así se disminuya el dolor, te recomendamos algunos remedios naturales a base de plantas, las cuales tienen comprobadas propiedades para aliviar la próstata agrandada.

La cola de caballo

Debido a sus propiedades depurativas, desintoxicantes y desinflamantes, te ayudará a aliviar las molestias generadas por la prostatitis, no solo a nivel externo sino también interno. Toma nota de cómo curar la próstata inflamada con cola de caballo.

Se recomienda realizar una infusión con esta planta medicinal y tomar 3 tazas diarias. Si está fuerte de sabor puedes añadirle limón o stevia. Es importante seguir este tratamiento durante máximo un mes y medio para evitar que la cola de caballo acabe irritando la mucosa intestinal.

Piña

Los alimentos diuréticos como la piña, el melón o la sandía deben estar presentes en la dieta de todo paciente con prostatitis. Estas frutas, debido a su contenido de líquido, ayudan a eliminar toxinas y a disminuir la retención de líquidos, lo que ayudará a aliviar de forma natural las molestias ocasionadas por la próstata inflamada y agrandada. Del mismo modo la ingesta de agua abundante no debe faltar, por eso se sugiere beber al menos 2 litros de líquido al día.

Además, la piña es una fruta más interesante en este caso porque no solo es diurética, sino que también es un gran antiinflamatorio natural. Procura comer la mayor cantidad posible de estos alimentos en tu día a día. También puedes hacer batidos o jugos completos con estas frutas y verduras diuréticas, como la alcachofa.

Ajo para la próstata inflamada

El ajo es una de las mejores opciones naturales para contrarrestar las bacterias y reducir las inflamaciones, por eso, es un excelente remedio para la próstata inflamada, sobre todo si es de origen bacteriano.

Si te preguntas cómo curar la próstata inflamada con este tratamiento natural, te sorprenderás de lo sencillo que es. Come cada mañana un ajo crudo en ayunas, si no sabes cómo hacerlo en nuestro artículo sobre Cómo comer ajo crudo te lo explicamos con detalle. Si no te gusta el sabor del ajo y te resulta incómodo comerlo crudo, puedes comprarlo en forma de cápsulas desodorizadas para tomarlo de forma fácil y sencilla.

Diente de león

Así como la cola de caballo, el diente de león es otra de las plantas medicinales para la próstata inflamada o la prostatitis más eficaces debido a sus capacidades depurativas, diuréticas y antiinflamatorias.

Es recomendable que tomes esta planta medicinal en infusión o té para tratar este problema. Puedes tomar 3 tazas diarias de infusión de diente de león durante 1 mes, pero no se recomienda beber por más de 2 meses o podrías perjudicar tu salud estomacal y de otros órganos.

Otra opción es que la tomes en cápsulas, para lo que tendrás que seguir las indicaciones de dosis y duración del tratamiento que te indique el médico o que haya indicadas en el envase del producto.

Semillas o pipas de calabaza

Debido a su contenido en cucurbitacina, que ayuda a evitar el crecimiento de la próstata, las semillas de calabaza o pipas de calabaza son también una gran alternativa entre los remedios caseros para la próstata inflamada. Se recomienda consumir 1 cucharada diaria de pipas de calabaza enteras y en su presentación natural, es decir sin sal, cada día en ayunas.

Kion

Por último, un remedio natural para la próstata muy recomendado es el jengibre. Esta raíz es usada en la medicina tradicional china, que sigue tratamientos totalmente naturales, como un gran antiinflamatorio natural y mejora la circulación.

Lo mejor es que tomes la infusión de esta raíz 2 veces al día para desinflamar la próstata. Además, conviene que hagas el tratamiento como máximo durante un mes seguido, durante el cual tienes que notar una importante mejora y, si no es así, tendrás que consultar de nuevo con tu médico.

No es recomendable tomarlo sin aprobación del médico, sobre todo si hay problemas de coagulación sanguínea o de hipertensión.

RECOMENDACIONES

Cuando sufres de próstata inflamada, es importante que también cuides tu dieta diaria y te preocupes por consumir aquellos alimentos que mejoren la salud y función de esta glándula. Entre los mejores alimentos para la próstata, encontramos: