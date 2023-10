Abogado de Fujimori presentaría un nuevo pedido de indulto

Después de que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) hiciera su regreso público en una audiencia judicial, su abogado Elio Riera mencionó que no se excluye la posibilidad de presentar una nueva solicitud de indulto ante el gobierno de Dina Boluarte. No obstante, subrayó que la determinación final recaerá únicamente en la familia del exdictador.

“Son opiniones que tendrán que evaluar como familia porque eso, lo del indulto, lo tiene que hacer evidentemente la familia. A mí me corresponde analizar el tema jurídico”, dijo en declaraciones a los medios. El letrado reconoció que se debería explorar todos los escenarios posibles para que excarcelen a Fujimori.

“Hay que buscar todos los mecanismos legales amparados por ley para qué ¿cuál es el objetivo? lograr la excarcelación de una persona de 85 años que está con enfermedades que lo van a llevar a la muerte”, agregó. Riera enfatizó que “por el momento ya existe el camino del indulto que fue aprobado por el Tribunal Constitucional”.

“¿Cuál es el problema? La ejecución. Es decir, el Tribunal Constitucional suspendió el trámite de ejecución, porque llegó el mandato provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que estamos solicitando al juez constitucional es que ordene que se continúe con la ejecución”, añadió.

Por otro lado, el abogado de Fujimori sostuvo que tampoco descartan ir al TC con el fin de obtener un fallo favorable como ocurrió en febrero del año pasado. A su juicio, la permanencia del exdictador en la cárcel de la Diroes ha provocado que “desde que se presentó esa demanda, hasta el día de hoy, que existen enfermedades que se intensifican con el tiempo, el señor tiene 85 años”.

“El objetivo es que el señor expresidente pueda estar los últimos años de su vida en su casa con sus nietas, con sus hijos; como corresponde”, dijo Riera sobre el trasfondo del pedido de indulto a Fujimori.

Reitera inocencia

A pesar de haber recibido una condena de 25 años de prisión por su participación en los graves delitos de lesa humanidad relacionados con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori reafirmó su afirmación de que es “inocente” de todas las acusaciones en su contra.

“Yo me considero totalmente inocente”, aseveró. “He sido condenado por un supuesto secuestro agravado cuando eso claramente no fue así y por crímenes de La Cantuta y Barrios Altos por autoría mediata que no concuerda con la realidad de la época porque la estrategia que aplicó mi Gobierno, a diferencia de los años 80, fue una estrategia de total respeto a los derechos humanos”, agregó el ex presidente Alberto Fujimori.

El exdictador argumentó que la revocación del indulto que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la Navidad de 2017, a cambio de garantizar votos en contra de la moción de destitución que se estaba discutiendo en esos años en el Congreso de la República, la consideraba él como “injusta”.