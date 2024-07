Abogado de Dina Boluarte aseguró que Castillo debería continuar gobernando

Las declaraciones del abogado fueron replicadas por Castillo en sus redes sociales

Durante una entrevista para un medio local, el abogado de la presidenta Dina Boluarte expresó que el exmandatario Pedro Castillo nunca cometió el delito de rebelión y debería seguir gobernando el país.

Juan Carlos Portugal, el abogado de Boluarte, afirmó ayer que Castillo debería estar en el Palacio de Gobierno. Además, sostuvo que Castillo no debió ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar y que las resoluciones judiciales que permitieron la investigación fueron incorrectas.

“Yo no debería ser abogado en esta condición. Hay que ser coherente en la vida, principalmente en el ejercicio de la abogacía penal. Incluso he sostenido con el expresidente Castillo que no debió ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Lamentablemente, las resoluciones del juez supremo de investigación preparatoria y la sala penal de apelaciones así lo han resuelto. Sin embargo, no debería estar sentado en la condición de abogado de la presidenta. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo”, manifestó Portugal.

Portugal discutía la recomendación fiscal de denunciar constitucionalmente a Boluarte y Waldemar Cerrón por presuntamente ser parte de una organización criminal dentro del partido Perú Libre. Portugal defendió su postura académica, afirmando que no hubo rebelión por parte de Castillo y que las acusaciones en su contra se habían forzado para perseguirlo.