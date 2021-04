A respetar la ley seca

Día decisivo, millones de peruanos votarán mañana para elegir al nuevo presidente del Perú y a los congresistas que ocuparán una curul en el Congreso de la República. En ese sentido, uno de las medidas que habitualmente rigen en la víspera de las elecciones es la ‘ley seca’. Es así que desde las 8:00 a.m de este sábado 10 de abril y hasta las 8:00 a.m del lunes 12 de abril, queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas.

Los ciudadanos en general deben ser conscientes y responsables para acatar esta medida. De no ser así, el incumplimiento de esta disposición se sanciona con cárcel no mayor de seis meses, multa no menor de 2,790 soles y pena accesoria de inhabilitación por seis meses, que puede consistir en incapacitar al condenado para ejercer la función o labor que ejercía.

