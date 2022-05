A los ministros no les gusta la prensa

Nuevamente el Ejecutivo arremete contra la prensa. Esta vez se trata del ministro de Educación, Rosendo Serna, quien reaccionó alteradamente al ser consultado por las 66 denuncias que tiene en su haber.

Todo esto sucedió cuando una reportera del portal El Foco cuestionó al titular del Minedu sobre estas acusaciones registradas en el Ministerio Público; en su mayoría, por casos de abuso autoridad y nombramiento de funcionarios.

Ante esto, Serna, al mismo estilo de sus colegas del Gobierno, reaccionó contra la comunicadora y respondió que ya entregó sus antecedentes penales y judiciales; y las denuncias no son pruebas de nada.

Leer también [Zamir Villaverde: no dejan ingresar a abogada al penal ]

“Señorita yo le he entregado mi certificado de antecedentes penales y judiciales, ¿No prueba nada?, cómo que no prueba nada, prueba que no tengo sentencia (…) Es problema del Poder Judicial y del Ministerio Público debe cerrarlo según corresponda”, dijo enojado.